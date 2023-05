Le mouton sardi, un héritage traditionnel préservé qui vaut son pesant d’or

Convoitée tant à Beni Meskine qu’à Sraghna, Rhamna et Tadla, la race sardi incarne l’excellence de l’élevage ovin marocain. Sa tête d’une blancheur éclatante, son pelage laineux et ses yeux noirs envoûtants en font une véritable œuvre d’art vivante. Les éleveurs, véritables artisans passionnés, veillent avec une attention particulière à préserver la beauté et la perfection esthétique de cet ovin, devenu l’emblème même de l’élégance et de la finesse.

Lorsque l’Aïd approche, le Sardi est l’objet de toutes les convoitises sur le marché, indique, dans une déclaration pour Le360, l’éleveur Mustapha Khalil. «Malgré des prix oscillant entre 5.000 et 15.000 dirhams, la demande persiste et les éleveurs sont en mesure de répondre à cette frénésie grâce à une offre suffisante de moutons sardis. La viande de cet ovin est réputée pour sa qualité supérieure, sa tendreté et sa saveur exquise, ce qui en fait le choix incontournable pour les célébrations et les festivités», fait-il observer.

Ainsi, chaque année, lors de l’Aïd Al-Adha, les consommateurs marocains s’empressent de se jeter sur un Sardi. Les traditions ancestrales se perpétuent, et le choix de cet ovin pour célébrer ces moments spéciaux est devenu presque incontournable. «Malgré son prix élevé, le Sardi est considéré comme un investissement qui vaut le coût, une garantie de qualité et une façon de respecter les coutumes. Je suis un adepte inconditionnel du mouton sardi, et je fais toujours mes achats chez les frères Khalil», témoigne un client fidèle.

Le Sardi continue ainsi de captiver les papilles et d’éblouir les amateurs de viande au Maroc. Sa popularité grandissante, sa beauté saisissante et sa disponibilité sur le marché font de lui un choix prisé pour toutes les occasions spéciales et les moments de partage.