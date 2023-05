Découvrez le mouton Sardi géant d’El Borouj, une impressionnante bête de 240 kilos

Ce mouton Sardi massif de Brouj est devenu une légende vivante dans la région et au-delà. Les gens affluent vers la ferme pour avoir la chance de contempler cette merveille de la nature.

Au cœur d’une ferme nichée dans la localité d’El Borouj, dans les plaines de la Chaouia, se trouve un spécimen animal tout simplement exceptionnel. Il s’agit d’un ovin aux caractéristiques pour le moins impressionnantes, entre une stature de colosse, un gabarit imposant et pas moins de 240 kilogrammes sur la balance. À en croire Abdelkbir Khalil, son propriétaire, nous sommes en présence du plus grand mouton Sardi jamais observé dans le pays. «Durant toute ma longue carrière d’éleveur, je n’ai jamais croisé une telle merveille de la nature», s’ébaudit-il, ne tarissant pas d’éloges sur la formidable bête.

Il est vrai qu’en termes de poids, celle-ci distance de loin ses pairs et défie les normes établies, puisque les moutons Sardi avouent généralement une masse oscillant entre 100 et 120 kilogrammes. «Lorsqu’il est né, il y a trois ans, ce mouton avait déjà une stature imposante, qui a étonné même les vétérinaires qui l’ont examiné», s’enthousiasme Abdelkbir Khalil.

Tout autant que son gabarit et son poids, la valeur de cet animal hors du commun relève de l’exception, que certains estiment autour des 70.000 dirhams. Et pour cause: celle-ci va bien au-delà de sa taille, puisqu’il s’agit d’un spécimen reproducteur, dont la mission est de contribuer à l’amélioration de la lignée génétique de la race des Sardi. Cette fonction, cruciale dans la science de l’élevage, en fait un trésor inestimable, expliquant que son propriétaire refuse catégoriquement de le céder.

Décidément en pâmoison devant l’ovin, l’éleveur ajoute qu’en plus de sa taille remarquable, ce Sardi se distingue aussi par sa toison dense et son éclatante teinte blanche qui contraste avec l’environnement verdoyant de la ferme. Avec de tels attributs, il n’y a aucun risque que l’animal se retrouve dans le cheptel sacrificiel du prochain Aïd Al-Adha.

Pas étonnant donc que la renommée de ce gigantesque mouton se soit rapidement répandue dans la région d’El Borouj et au-delà. Ainsi, il n’est pas rare que visiteurs et curieux affluent vers la ferme pour admirer cette merveille de la nature, qui continue d’étonner et de fasciner tous ceux qui ont eu la chance de l’observer.