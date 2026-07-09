Société

Météo. Temps chaud au Sud, brume sur les côtes et rafales sur l’Atlas et l’Oriental ce jeudi 9 juillet

Barrage de Bab Louta, dans le parc national de Tazzeka (à 130 km de Fès). Des milliers d'oiseaux, migrateurs ou non, s'y ébattent, dont le canard souchet, le canard siffleur, le foulque à crête, ou encore la sarcelle d’été et d’hiver. 

Barrage de Bab Louta, dans le parc national de Tazzeka (à 130 km de Fès). Des milliers d'oiseaux, migrateurs ou non, s'y ébattent, dont le canard souchet, le canard siffleur, le foulque à crête, ou encore la sarcelle d’été et d’hiver.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 9 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/07/2026 à 05h56

- Temps chaud sur les provinces sahariennes et le Sud-Est et assez chaud sur les plaines intérieures nord et centre, le Saiss, l’Oriental, Oulmès et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas matinaux et nocturnes, par endroits, sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne, avec formations brumeuses ou bruine.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, le Centre, l’Atlas, le Sud-Est et l’Oriental, avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 27/32°C sur l’est des province sahariennes, l’Anti-Atlas et le Sud-Est, de 15/22°C sur l’Atlas, l’Oriental, les côtes et les plaines nord et centre et la rive méditerranéenne et de 22/27°C ailleurs.

- Températures maximales en légère hausse sur l’Oriental, le Sud-Est et l’extrême sud et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, le Détroit et au nord de Boujdour et peu agitée à agitée au sud de Boujdour.

Lire aussi : Jusqu’à 48°C attendus: l’ANEF place 12 provinces en alerte rouge pour risque de feux de forêt

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 9 juillet 2026:

Oujda min 20 max 38

Bouarfa min 21 max 39

Al Hoceima min 18 max 32

Tétouan min 21 max 37

Sebta min 18 max 23

Mellilia min 21 max 29

Tanger min 19 max 27

Kénitra min 21 max 30

Rabat min 21 max 29

Casablanca min 20 max 27

El Jadida min 17 max 27

Settat min 16 max 35

Safi min 16 max 31

Khouribga min 23 max 37

Béni Mellal min 20 max 38

Marrakech min 23 max 41

Meknès min 26 max 38

Fès min 19 max 39

Ifrane min 15 max 31

Taounate min 23 max 35

Errachidia min 26 max 40

Ouarzazate min 21 max 41

Agadir min 20 max 23

Essaouira min 16 max 23

Laâyoune min 20 max 30

Es-Semara min 26 max 43

Dakhla min 19 max 28

Aousserd min 29 max 47

Lagouira min 19 max 27

Midelt min 21 max 36

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/07/2026 à 05h56
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages#canicule

LEs contenus liés

Société

Fès: privés de piscines publiques, les enfants se baignent dans les rivières et les fontaines

International

Dans le sud de l’Europe, les pompiers luttent contre des incendies précoces

Société

À Rabat, la Kasbah des Oudayas et la corniche du Bouregreg font le plein chaque soir

Société

Vague de chaleur: 16 villes au-dessus des 40°C vendredi, Sidi Slimane toujours en tête avec 47°C

Société

Tanger: la corniche de Merkala, refuge privilégié des familles durant les nuits de canicule

Société

Chaleur extrême, inondations meurtrières, sécheresse sévère... El Niño aggrave la précarité de l’agriculture de l’Afrique

Société

Vague de chaleur: voici les villes où le thermomètre a dépassé les 40°C jeudi

International

États-Unis: record de chaleur à Washington, ouverture repoussée des festivités du 4 juillet

Articles les plus lus

1
Une grave menace terroriste déjouée: au cœur du démantèlement d’une cellule tentaculaire par la DGST
2
Rabat: la rue Zahla rouvre à la circulation après plusieurs années de travaux
3
Quelle est l’ancienneté des frontières de l’Algérie?
4
Ceux qui lisent savent déjà cela (et le savent mieux)
5
Maroc-France: 10 ministres accompagneront Sébastien Lecornu à Rabat
6
Déchets à Casablanca: le wali Mhidia recadre Arma et SOS après une passation chaotique
7
Mondial 2030: Madrid conditionne l’accueil du Centre international de presse à l’organisation de la finale
8
Immersion: comment la DGST a foudroyé une tentaculaire cellule de Daech prête à frapper au Maroc
Revues de presse

Voir plus