Météo. Temps chaud au Sud, brume sur les côtes et rafales sur l’Atlas et l’Oriental ce jeudi 9 juillet

Barrage de Bab Louta, dans le parc national de Tazzeka (à 130 km de Fès). Des milliers d'oiseaux, migrateurs ou non, s'y ébattent, dont le canard souchet, le canard siffleur, le foulque à crête, ou encore la sarcelle d’été et d’hiver. . DR

- Temps chaud sur les provinces sahariennes et le Sud-Est et assez chaud sur les plaines intérieures nord et centre, le Saiss, l’Oriental, Oulmès et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas matinaux et nocturnes, par endroits, sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne, avec formations brumeuses ou bruine.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, le Centre, l’Atlas, le Sud-Est et l’Oriental, avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 27/32°C sur l’est des province sahariennes, l’Anti-Atlas et le Sud-Est, de 15/22°C sur l’Atlas, l’Oriental, les côtes et les plaines nord et centre et la rive méditerranéenne et de 22/27°C ailleurs.

- Températures maximales en légère hausse sur l’Oriental, le Sud-Est et l’extrême sud et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, le Détroit et au nord de Boujdour et peu agitée à agitée au sud de Boujdour.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 9 juillet 2026:

– Oujda min 20 max 38

– Bouarfa min 21 max 39

– Al Hoceima min 18 max 32

– Tétouan min 21 max 37

– Sebta min 18 max 23

– Mellilia min 21 max 29

– Tanger min 19 max 27

– Kénitra min 21 max 30

– Rabat min 21 max 29

– Casablanca min 20 max 27

– El Jadida min 17 max 27

– Settat min 16 max 35

– Safi min 16 max 31

– Khouribga min 23 max 37

– Béni Mellal min 20 max 38

– Marrakech min 23 max 41

– Meknès min 26 max 38

– Fès min 19 max 39

– Ifrane min 15 max 31

– Taounate min 23 max 35

– Errachidia min 26 max 40

– Ouarzazate min 21 max 41

– Agadir min 20 max 23

– Essaouira min 16 max 23

– Laâyoune min 20 max 30

– Es-Semara min 26 max 43

– Dakhla min 19 max 28

– Aousserd min 29 max 47

– Lagouira min 19 max 27

– Midelt min 21 max 36