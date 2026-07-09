Météo. Temps chaud au Sud, brume sur les côtes et rafales sur l’Atlas et l’Oriental ce jeudi 9 juillet

- Temps chaud sur les provinces sahariennes et le Sud-Est et assez chaud sur les plaines intérieures nord et centre, le Saiss, l’Oriental, Oulmès et l’intérieur du Souss.
- Nuages bas matinaux et nocturnes, par endroits, sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne, avec formations brumeuses ou bruine.
- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, le Centre, l’Atlas, le Sud-Est et l’Oriental, avec chasse-poussières par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de 27/32°C sur l’est des province sahariennes, l’Anti-Atlas et le Sud-Est, de 15/22°C sur l’Atlas, l’Oriental, les côtes et les plaines nord et centre et la rive méditerranéenne et de 22/27°C ailleurs.
- Températures maximales en légère hausse sur l’Oriental, le Sud-Est et l’extrême sud et en baisse partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, le Détroit et au nord de Boujdour et peu agitée à agitée au sud de Boujdour.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 9 juillet 2026:
– Oujda min 20 max 38
– Bouarfa min 21 max 39
– Al Hoceima min 18 max 32
– Tétouan min 21 max 37
– Sebta min 18 max 23
– Mellilia min 21 max 29
– Tanger min 19 max 27
– Kénitra min 21 max 30
– Rabat min 21 max 29
– Casablanca min 20 max 27
– El Jadida min 17 max 27
– Settat min 16 max 35
– Safi min 16 max 31
– Khouribga min 23 max 37
– Béni Mellal min 20 max 38
– Marrakech min 23 max 41
– Meknès min 26 max 38
– Fès min 19 max 39
– Ifrane min 15 max 31
– Taounate min 23 max 35
– Errachidia min 26 max 40
– Ouarzazate min 21 max 41
– Agadir min 20 max 23
– Essaouira min 16 max 23
– Laâyoune min 20 max 30
– Es-Semara min 26 max 43
– Dakhla min 19 max 28
– Aousserd min 29 max 47
– Lagouira min 19 max 27
– Midelt min 21 max 36