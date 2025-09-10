Société

Météo. Températures globalement en hausse ce mercredi 10 septembre avec un temps clair dans l'ensemble

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 10 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/09/2025 à 06h01

- Temps stable avec ciel clair à peu nuageux.

- Formations brumeuses sur les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, les côtes Centre et le Sud.

- Température minimale de l’ordre de 20/26°C sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes, de 04/08°C sur le Rif et l’Atlas et de 12/16°C partout ailleurs.

- Température du jour en légère baisse sur le Sud-Est et le Sud et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Larache, et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues pour le mercredi 10 septembre 2025:

Oujda min 15 max 26

Bouarfa min 12 max 26

Al Hoceima min 20 max 26

Tétouan min 18 max 27

Sebta min 19 max 24

Mellilia min 20 max 24

Tanger min 18 max 25

Kénitra min 14 max 26

Rabat min 14 max 25

Casablanca min 15 max 25

El Jadida min 18 max 25

Settat min 13 max 29

Safi min 1é max 28

Khouribga min 10 max 26

Béni Mellal min 15 max 26

Marrakech min 15 max 32

Meknès min 14 max 24

Fès min 16 max 25

Ifrane min 08 max 21

Taounate min 15 max 26

Errachidia min 20 max 34

Ouarzazate min 15 max 33

Agadir min 16 max 25

Essaouira min 17 max 26

Laâyoune min 19 max 29

Es-Semara min 18 max 32

Dakhla min 19 max 27

Aousserd min 23 max 39

Lagouira min 22 max 31

Midelt min 12 max 27

Société

Tourisme

International

Société

Société

Société

Société

Société

