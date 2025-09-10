Météo. Températures globalement en hausse ce mercredi 10 septembre avec un temps clair dans l’ensemble

- Temps stable avec ciel clair à peu nuageux.
- Formations brumeuses sur les plateaux de phosphates et d’Oulmès.
- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, les côtes Centre et le Sud.
- Température minimale de l’ordre de 20/26°C sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes, de 04/08°C sur le Rif et l’Atlas et de 12/16°C partout ailleurs.
- Température du jour en légère baisse sur le Sud-Est et le Sud et en hausse ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Larache, et agitée à forte ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues pour le mercredi 10 septembre 2025:
– Oujda min 15 max 26
– Bouarfa min 12 max 26
– Al Hoceima min 20 max 26
– Tétouan min 18 max 27
– Sebta min 19 max 24
– Mellilia min 20 max 24
– Tanger min 18 max 25
– Kénitra min 14 max 26
– Rabat min 14 max 25
– Casablanca min 15 max 25
– El Jadida min 18 max 25
– Settat min 13 max 29
– Safi min 1é max 28
– Khouribga min 10 max 26
– Béni Mellal min 15 max 26
– Marrakech min 15 max 32
– Meknès min 14 max 24
– Fès min 16 max 25
– Ifrane min 08 max 21
– Taounate min 15 max 26
– Errachidia min 20 max 34
– Ouarzazate min 15 max 33
– Agadir min 16 max 25
– Essaouira min 17 max 26
– Laâyoune min 19 max 29
– Es-Semara min 18 max 32
– Dakhla min 19 max 27
– Aousserd min 23 max 39
– Lagouira min 22 max 31
– Midelt min 12 max 27