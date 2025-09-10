Météo. Températures globalement en hausse ce mercredi 10 septembre avec un temps clair dans l’ensemble

- Temps stable avec ciel clair à peu nuageux.

- Formations brumeuses sur les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, les côtes Centre et le Sud.

- Température minimale de l’ordre de 20/26°C sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes, de 04/08°C sur le Rif et l’Atlas et de 12/16°C partout ailleurs.

- Température du jour en légère baisse sur le Sud-Est et le Sud et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Larache, et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues pour le mercredi 10 septembre 2025:

– Oujda min 15 max 26

– Bouarfa min 12 max 26

– Al Hoceima min 20 max 26

– Tétouan min 18 max 27

– Sebta min 19 max 24

– Mellilia min 20 max 24

– Tanger min 18 max 25

– Kénitra min 14 max 26

– Rabat min 14 max 25

– Casablanca min 15 max 25

– El Jadida min 18 max 25

– Settat min 13 max 29

– Safi min 1é max 28

– Khouribga min 10 max 26

– Béni Mellal min 15 max 26

– Marrakech min 15 max 32

– Meknès min 14 max 24

– Fès min 16 max 25

– Ifrane min 08 max 21

– Taounate min 15 max 26

– Errachidia min 20 max 34

– Ouarzazate min 15 max 33

– Agadir min 16 max 25

– Essaouira min 17 max 26

– Laâyoune min 19 max 29

– Es-Semara min 18 max 32

– Dakhla min 19 max 27

– Aousserd min 23 max 39

– Lagouira min 22 max 31

– Midelt min 12 max 27