Plus de 14.000 cas de noyade enregistrés au Maroc durant l’été 2025

Selon les données officielles, sur les 14.040 cas de noyade enregistrés cet été, 13.970 personnes ont pu être secourues, tandis que l’on déplore 49 décès et 21 disparitions. Les statistiques révèlent une nette différence entre les zones surveillées et non surveillées: 33 décès et 18 disparitions ont eu lieu sur des plages non surveillées, contre 16 décès et 3 disparitions sur des plages sécurisées.

La région de Casablanca-Settat concentre à elle seule 3.144 cas de noyade, dont 14 décès et 14 disparitions. Parmi eux, 2.541 cas ont été enregistrés sur des plages surveillées et 603 sur des zones non surveillées. La plage d’Aïn Diab à Casablanca, qui attire jusqu’à 250.000 visiteurs chaque week-end, reste l’une des plus fréquentées du pays. Face à cette affluence, une mobilisation exceptionnelle est déployée pendant toute la saison estivale, soit 153 jours d’intervention continue, du 1er mai au 30 septembre. Les équipes de secours opèrent 24h/24 à partir de 8 h du matin, selon un programme adapté aux prévisions météorologiques et à l’état de la mer.

Le Centre régional de secours d’Aïn Diab est particulièrement bien équipé, avec des moyens logistiques avancés: jet-skis, canots de sauvetage, bateaux pneumatiques Zodiac, véhicules tout-terrain, et une équipe spécialisée en plongée sous-marine.

En renfort des équipes permanentes, de jeunes sauveteurs saisonniers, formés par la Protection civile, sont mobilisés sous la supervision de professionnels de santé et d’encadrants qualifiés. Leur formation comprend les techniques de sauvetage, les gestes de premiers secours, mais aussi des compétences en communication avec les baigneurs, en partenariat avec l’ANAPEC.