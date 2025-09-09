Société

Alerte météo. Averses orageuses avec chutes de grêle et rafales de vent ce mardi dans plusieurs provinces

Photo d'illustration.

Des averses orageuses.. DR

Des averses orageuses localement fortes avec chutes de grêle et rafales de vent sont prévues, ce mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/09/2025 à 09h01

Ces forets averses orageuses (25-35 mm) avec chutes de grêle et rafales de vent concerneront, mardi de 10h00 à 14h00, les provinces de Fès, Ifrane, El Hajeb, Meknès, Moulay Yacoub, Sefrou, Taza, Taounate et Khemisset, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Ces averses seront enregistrées, de 11h00 à 19h00, dans les provinces de Guercif, Driouch, Figuig, Jerada, Nador, Oujda-Angad, Taourirt, Berkane et Boulemane, précise la même source, ajoutant que le même phénomène touchera, de 15h00 à 23h00, les provinces d’Aousserd et Oued-Ed Dahab.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/09/2025 à 09h01
#Alerte météo#averses#rafales de vent

