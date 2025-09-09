Alerte météo. Averses orageuses avec chutes de grêle et rafales de vent ce mardi dans plusieurs provinces

Ces forets averses orageuses (25-35 mm) avec chutes de grêle et rafales de vent concerneront, mardi de 10h00 à 14h00, les provinces de Fès, Ifrane, El Hajeb, Meknès, Moulay Yacoub, Sefrou, Taza, Taounate et Khemisset, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Ces averses seront enregistrées, de 11h00 à 19h00, dans les provinces de Guercif, Driouch, Figuig, Jerada, Nador, Oujda-Angad, Taourirt, Berkane et Boulemane, précise la même source, ajoutant que le même phénomène touchera, de 15h00 à 23h00, les provinces d’Aousserd et Oued-Ed Dahab.