Entre sable doré et voiles au vent, l’énergie de Foum El Oued

Propreté irréprochable, ambiance familiale et cadre naturel préservé: autant d’atouts qui font de la plage de Foum El Oued une destination prisée des estivants. Pour certains, elle est synonyme de repos et de quiétude, pour d’autres, elle devient terrain de jeux ou spot privilégié pour les sports nautiques.

«La plage est vraiment magnifique. On peut y venir en famille, se détendre et profiter d’un moment convivial. Ce qui me frappe le plus, c’est la propreté. Le sable est entretenu, aucun détritus ne traîne. On se sent bien, dans une atmosphère paisible», confie un habitant de Laâyoune venu passer sa journée à Foum El Oued.

Un jeune vacancier partage le même enthousiasme. «Ces derniers jours, la chaleur est étouffante. Ici, c’est notre refuge. On peut se baigner, courir sur le sable, jouer au ballon sans se soucier de rien. On passe la journée entre amis, on improvise des matchs de football, et parfois on reste même jusqu’au coucher du soleil», raconte-t-il.

La plage séduit également les Marocains du monde venus passer leurs vacances au pays. «C’est un lieu qui réunit tout ce que l’on recherche en été: le soleil, une mer accueillante et une ambiance conviviale. On retrouve ici cette chaleur humaine qui nous manque parfois à l’étranger», confie un MRE, les pieds dans l’eau et le sourire aux lèvres.

Foum El Oued s’impose aussi comme un spot incontournable pour les passionnés de sports nautiques. «Le vent qui souffle régulièrement fait de cette plage un lieu idéal pour la pratique du kitesurf», explique Hafid Talbi, président de l’Association des jeunes de Foum El Oued pour les sports nautiques.

Derrière ce dynamisme, une organisation rodée. «La plage de Foum El Oued a obtenu, pour la 18ème année consécutive, le label Pavillon Bleu. Cette distinction récompense des efforts constants et coordonnés», souligne Soulaimane Habbadi, responsable du site.

Selon lui, les aménagements récents – élargissement des espaces, installation d’aires adaptées et valorisation des traditions hassanies – offrent désormais aux estivants la possibilité de profiter du lieu de jour comme de nuit, dans un cadre à la fois moderne et authentique.