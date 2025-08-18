Société

Entre sable doré et voiles au vent, l’énergie de Foum El Oued

La plage de Foum El Oued, située à 25 kilomètres au sud de Laâyoune. (H.Yara/Le360)

Par Hamdi Yara
Le 18/08/2025 à 09h07

VidéoÀ 25 kilomètres au sud de Laâyoune, la plage de Foum El Oued attire chaque jour un flot continu de visiteurs. Les familles y trouvent un refuge contre la chaleur, tandis que les amateurs de sensations fortes profitent du vent idéal pour le kitesurf. Ambiance.

Propreté irréprochable, ambiance familiale et cadre naturel préservé: autant d’atouts qui font de la plage de Foum El Oued une destination prisée des estivants. Pour certains, elle est synonyme de repos et de quiétude, pour d’autres, elle devient terrain de jeux ou spot privilégié pour les sports nautiques.

«La plage est vraiment magnifique. On peut y venir en famille, se détendre et profiter d’un moment convivial. Ce qui me frappe le plus, c’est la propreté. Le sable est entretenu, aucun détritus ne traîne. On se sent bien, dans une atmosphère paisible», confie un habitant de Laâyoune venu passer sa journée à Foum El Oued.

Un jeune vacancier partage le même enthousiasme. «Ces derniers jours, la chaleur est étouffante. Ici, c’est notre refuge. On peut se baigner, courir sur le sable, jouer au ballon sans se soucier de rien. On passe la journée entre amis, on improvise des matchs de football, et parfois on reste même jusqu’au coucher du soleil», raconte-t-il.

La plage séduit également les Marocains du monde venus passer leurs vacances au pays. «C’est un lieu qui réunit tout ce que l’on recherche en été: le soleil, une mer accueillante et une ambiance conviviale. On retrouve ici cette chaleur humaine qui nous manque parfois à l’étranger», confie un MRE, les pieds dans l’eau et le sourire aux lèvres.

Lire aussi : Laâyoune: comment la plage de Foum El Oued se prépare à l’été

Foum El Oued s’impose aussi comme un spot incontournable pour les passionnés de sports nautiques. «Le vent qui souffle régulièrement fait de cette plage un lieu idéal pour la pratique du kitesurf», explique Hafid Talbi, président de l’Association des jeunes de Foum El Oued pour les sports nautiques.

Derrière ce dynamisme, une organisation rodée. «La plage de Foum El Oued a obtenu, pour la 18ème année consécutive, le label Pavillon Bleu. Cette distinction récompense des efforts constants et coordonnés», souligne Soulaimane Habbadi, responsable du site.

Selon lui, les aménagements récents – élargissement des espaces, installation d’aires adaptées et valorisation des traditions hassanies – offrent désormais aux estivants la possibilité de profiter du lieu de jour comme de nuit, dans un cadre à la fois moderne et authentique.

Par Hamdi Yara
Le 18/08/2025 à 09h07
#été#Plage#Laâyoune#famille#Kitesurf#pavillon bleu

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Plage de Mirleft… Destination de prédilection des familles amatrices de baignade et de calme

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Plage de Tarfaya: entre mer, désert et histoire, une échappée estivale singulière

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Plaisirs balnéaires à Salé: petite ou grande plage, l’embarras du choix

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Aglou, la plage au Pavillon Bleu qui fait rayonner la région de Tiznit

Articles les plus lus

1
Anticiper, neutraliser, protéger ou comment le Maroc a hissé son renseignement au rang d’arme stratégique
2
La boîte noire de la diplomatie algérienne: les confidences d’Abdelmajid Adjali sur le séparatisme
3
Tindouf, l’enfermement organisé: le huis clos des séquestrés
4
Salim Djellab, faux élu français et vrai propagandiste du Polisario: itinéraire d’un agent d’influence ordinaire
5
Mandats d’arrêt, refus d’accès et humiliations: la France intensifie ses frappes contre l’Algérie
6
Les détails du projet de loi sur les animaux errants et pourquoi il est interdit de les nourrir
7
Chiens et chats errants entre fermeté et compassion
8
Au Moussem Moulay Abdellah Amghar, la cuisine populaire fait aussi sa fantasia
Revues de presse

Voir plus