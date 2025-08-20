Des projets structurants transforment la station balnéaire de Mirleft

Les travaux de développement et de mise à niveau des infrastructures se poursuivent dans la station balnéaire de Mirleft, commune relevant de la province de Sidi Ifni. Ces projets portent notamment sur le renforcement et l’élargissement des axes routiers, le pavage des ruelles et la généralisation du réseau d’assainissement, pour un investissement mobilisé par plusieurs partenaires publics.

Salem Aberdam, président du conseil communal de Mirleft, explique que les travaux d’aménagement du boulevard principal, lancés il y a un an et demi dans le cadre d’une convention de partenariat entre la commune et le conseil provincial de Sidi Ifni, arrivent à leur terme.

«Ce projet, d’un coût de 15 millions de dirhams, dont 12 millions apportés par le conseil provincial et 3 millions par la commune, a profondément changé l’image du centre de Mirleft. Il a donné une nouvelle esthétique à la ville, renforcé son attractivité touristique et fluidifié la circulation», souligne l’élu.

En parallèle, le chantier d’extension du réseau d’assainissement avance à grands pas. Le deuxième tronçon a déjà atteint 50% de réalisation, tandis que le troisième vient de démarrer. «Moins d’un an suffira pour que tous les quartiers du centre soient raccordés», précise Aberdam.

D’autres projets sont également prévus dans le cadre du programme d’urgence pour la mise à niveau des infrastructures urbaines. Celui-ci mobilise la commune (11 millions de dirhams), la région Guelmim-Oued Noun (plus de 40 millions de dirhams) ainsi que le ministère de l’Intérieur. «Ce programme comprend la réhabilitation de toutes les rues et ruelles de Mirleft, qui seront asphaltées et pavées selon les normes convenues», indique le président du conseil.

Salem Aberdam ajoute que «l’ensemble des entreprises chargées de l’exécution de ces chantiers a été sélectionné et la deuxième tranche des travaux concernera notamment la continuité du boulevard principal jusqu’à la plage de Sidi Mohamed Ben Abdellah».

Les habitants, de leur côté, saluent ces projets jugés essentiels pour l’avenir de la station balnéaire. Ils estiment qu’ils permettront non seulement de dynamiser l’économie et le tourisme, mais aussi d’offrir de meilleurs services aux visiteurs marocains et étrangers ainsi qu’à la diaspora. Ils appellent toutefois à «accélérer le rythme d’exécution et à veiller à la qualité des travaux pour qu’ils résistent aux contraintes et aux aléas du temps».