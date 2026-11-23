- Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec formations brumeuses ou bruine locales sur les côtes atlantiques, les plaines nord et centre, le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le nord de l’Oriental et l’ouest des provinces sahariennes.

- Ciel clair à peu nuageux le jour.

- Température minimale de l’ordre de 04/11°C sur l’Atlas, le Rif, les versants est de l’Atlas et les Hauts plateaux, de 17/23°C sur les provinces du Sud, le Souss, Chiadma et le Sud-Est, et de 11/17°C ailleurs.

- Température en légère baisse sur le Sud-Est et l’est des provinces du Sud, et en hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Cap Ghir, et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 23 novembre 2026:

– Oujda min 12 max 26

– Bouarfa min 13 max 23

– Al Hoceima min 11 max 21

– Tétouan min 09 max 19

– Sebta min 16 max 20

– Mellilia min 15 max 20

– Tanger min 13 max 21

– Kénitra min 11 max 23

– Rabat min 13 max 22

– Casablanca min 13 max 23

– El Jadida min 14 max 23

– Settat min 15 max 31

– Safi min 15 max 28

– Khouribga min 12 max 27

– Béni Mellal min 16 max 28

– Marrakech min 16 max 23

– Meknès min 14 max 30

– Fès min 13 max 26

– Ifrane min 10 max 20

– Taounate min 15 max 27

– Errachidia min 13 max 25

– Ouarzazate min 13 max 25

– Agadir min 20 max 32

– Essaouira min 18 max 25

– Laâyoune min 17 max 34

– Es-Semara min 18 max 35

– Dakhla min 15 max 26

– Aousserd min 21 max 35

– Lagouira min 21 max 30

– Midelt min 09 max 23.