Ce samedi, quelques averses éparses concerneront les régions de Tanger et du Loukkos. Ailleurs, des nuages élevés continueront de circuler au-dessus de la majeure partie du pays.

Des nuages bas se formeront le matin et la nuit, accompagnés par endroits de brouillard ou de bruine. Ils toucheront les côtes et les plaines atlantiques du nord et du centre, le Saïss, les plaines du Tadla, le Souss et le nord-ouest des provinces du Sud.

Le vent soufflera modérément par endroits sur le sud de l’Oriental. Les températures, elles, repartiront à la hausse dans la partie nord du pays et dans le nord des provinces du Sud.

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Dimanche, le ciel sera peu nuageux à partiellement couvert, avec de possibles gouttes éparses sur le Loukkos et le Rif occidental. Les nuages bas reviendront le matin et la nuit, avec bruine ou brouillard locaux sur les plaines et les côtes atlantiques, la façade ouest de la Méditerranée, le Saïss, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss et le nord-ouest des provinces du Sud.

Des rafales modérées balaieront les côtes du centre et du sud. Le thermomètre reculera sur la moitié nord du pays et dans le sud des provinces du Sud, tandis qu’il grimpera sur le reste du territoire.

Le temps se gâte à partir de mercredi

La semaine prochaine débutera sur la même note. Lundi et mardi, les nuages bas persisteront, avec un risque de bruine ou de brouillard local sur les côtes et les plaines atlantiques, le Souss et le nord-ouest des provinces du Sud.

Le changement interviendra mercredi. Le temps deviendra plus instable sur la moitié nord du Royaume et des rafales modérées à assez fortes continueront de souffler sur la région de Tanger, la façade méditerranéenne, les reliefs de l’Atlas, l’Oriental et les provinces du Sud.

Les températures connaîtront une hausse locale lundi et mardi, avant de repartir à la baisse à compter de mercredi.