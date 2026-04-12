Culture

Préhistoire de Casablanca: une mission préparatoire à la carrière Thomas I avant la campagne de mai

Des chercheurs sur l’unité L de la Carrière Thomas I.

Dans le cadre du programme maroco-français «Préhistoire de Casablanca», une équipe de chercheurs a conduit du 23 mars au 2 avril une mission préparatoire sur le site de la carrière Thomas I à Casablanca, en amont d’une campagne de terrain plus large prévue en mai prochain.

Par La Rédaction
Le 12/04/2026 à 08h00

Le site de la carrière Thomas I n’a pas fini de livrer ses secrets. C’est sur ce haut lieu de la Préhistoire ancienne nord-africaine, qui a fourni les traces de boucherie et de consommation de viande les plus anciennes jamais découvertes en grotte sur le continent africain (remontant à plus de 700.000 ans), qu’une mission scientifique vient de s’achever, posant les jalons des travaux à venir.

Placée sous la direction d’Abderrahim Mohib, chercheur associé à l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP), et de Rosalia Gallotti, chercheuse associée à l’Université Paul Valéry Montpellier 3, la mission a poursuivi deux objectifs principaux.

Le premier consistait en la préparation de l’étude techno-économique des assemblages lithiques acheuléens de la grotte des Rhinocéros, issus des fouilles menées en 1991 et 1996. Le second portait sur la mise à jour de la base de données des fouilles de la carrière Thomas I, dans la perspective de la campagne de mai.

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité du programme «Préhistoire de Casablanca», initié en 1978 et considéré aujourd’hui comme l’un des plus importants projets archéologiques conduits au Maroc.

Focalisé sur les premiers peuplements humains du littoral atlantique marocain, ce programme est co-dirigé par Abderrahim Mohib pour l’INSAP et par Camille Daujeard et Rosalia Gallotti pour la partie française. Il est placé sous la tutelle de l’INSAP, relevant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, département de la Culture, et bénéficie du partenariat du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères ainsi que du Labex Archimède de l’Université Paul Valéry Montpellier 3.

Par La Rédaction
Le 12/04/2026 à 08h00
#Casablanca#Carrière Thomas I#Histoire#Archéologie

LEs contenus liés

Culture

Archéologie. Sites majeurs, nouvelles données, avancées scientifiques: pourquoi 2025 pèse dans la balance

Culture

Archéologie: une nouvelle étude confirme l’origine marocaine de l’Homo sapiens

Société

Archéologie: des fossiles humains datant de 773.000 ans découverts à Casablanca

Culture

Archéologie: les 5 découvertes majeures de 2025 qui apportent un nouvel éclairage sur l’histoire du Maroc

Articles les plus lus

1
Sur ordre du Roi, le prince héritier Moulay El Hassan inaugure la Tour Mohammed VI
2
Archéologie. Pourquoi la carrière casablancaise Thomas I n’a pas encore livré tous ses secrets
3
Corniche de Casablanca: début de l’opération coup de poing contre des établissements emblématiques construits illégalement
4
Cyberattaque contre la CNOPS: le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, évoque «un agenda politique»
5
Oum Er-Rbia: voyage au cœur d’un fleuve clé qui alimente 10 millions de Marocains et 50% de l’hydroélectricité
6
Notre image
7
Le Cabestan, le restaurant qui a traversé 100 ans d’histoire de Casablanca
8
Royal Air Maroc reçoit un Boeing 787-8 Dreamliner et bat un nouveau record de flotte
Revues de presse

Voir plus