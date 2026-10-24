Société

Météo. Températures en hausse dans le Sud et le Centre, fortes rafales sur les côtes sud et centre ce samedi 24 octobre

Vue d'une palmeraie dans le Sud.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 24 octobre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/10/2026 à 06h47

- Ciel passagèrement nuageux la matinée sur l’Anti-Atlas et les provinces sud avec gouttes de pluie éparses.

- Formations brumeuses possibles la matinée sur les côtes nord.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes sud et centre, avec chasses poussiers par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux, de 17/22°C sur les provinces sud, le Sud-est et le Souss et de 11/17°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur le Sud et les plaines centre.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 24 octobre:

- Oujda min 11 max 25

- Bouarfa min 11 max 24

- Al Hoceima min 15 max 22

- Tétouan min 14 max 23

- Sebta min 17 max 23

- Mellilia min 16 max 23

- Tanger min 13 max 24

- Kénitra min 14 max 25

- Rabat min 10 max 24

- Casablanca min 16 max 25

- El Jadida min 15 max 23

- Settat min 12 max 28

- Safi min 15 max 29

- Khouribga min 16 max 27

- Béni Mellal min 15 max 31

- Marrakech min 16 max 33

- Meknès min 10 max 27

- Fès min 09 max 27

- Ifrane min 07 max 21

- Taounate min 14 max 28

- Errachidia min 15 max 25

- Ouarzazate min 14 max 25

- Agadir min 19 max 32

- Essaouira min 17 max 24

- Laâyoune min 19 max 27

- Es Semara min 20 max 35

- Dakhla min 21 max 32

- Aousserd min 23 max 37

- Lagouira min 22 max 31

- Midelt min 10 max 20.

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/10/2026 à 06h47
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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