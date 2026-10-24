Météo. Températures en hausse dans le Sud et le Centre, fortes rafales sur les côtes sud et centre ce samedi 24 octobre

- Ciel passagèrement nuageux la matinée sur l’Anti-Atlas et les provinces sud avec gouttes de pluie éparses.

- Formations brumeuses possibles la matinée sur les côtes nord.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes sud et centre, avec chasses poussiers par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux, de 17/22°C sur les provinces sud, le Sud-est et le Souss et de 11/17°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur le Sud et les plaines centre.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 24 octobre:

- Oujda min 11 max 25

- Bouarfa min 11 max 24

- Al Hoceima min 15 max 22

- Tétouan min 14 max 23

- Sebta min 17 max 23

- Mellilia min 16 max 23

- Tanger min 13 max 24

- Kénitra min 14 max 25

- Rabat min 10 max 24

- Casablanca min 16 max 25

- El Jadida min 15 max 23

- Settat min 12 max 28

- Safi min 15 max 29

- Khouribga min 16 max 27

- Béni Mellal min 15 max 31

- Marrakech min 16 max 33

- Meknès min 10 max 27

- Fès min 09 max 27

- Ifrane min 07 max 21

- Taounate min 14 max 28

- Errachidia min 15 max 25

- Ouarzazate min 14 max 25

- Agadir min 19 max 32

- Essaouira min 17 max 24

- Laâyoune min 19 max 27

- Es Semara min 20 max 35

- Dakhla min 21 max 32

- Aousserd min 23 max 37

- Lagouira min 22 max 31

- Midelt min 10 max 20.