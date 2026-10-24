Météo. Températures en hausse dans le Sud et le Centre, fortes rafales sur les côtes sud et centre ce samedi 24 octobre

- Ciel passagèrement nuageux la matinée sur l’Anti-Atlas et les provinces sud avec gouttes de pluie éparses.
- Formations brumeuses possibles la matinée sur les côtes nord.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes sud et centre, avec chasses poussiers par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux, de 17/22°C sur les provinces sud, le Sud-est et le Souss et de 11/17°C partout ailleurs.
- Température en hausse sur le Sud et les plaines centre.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.
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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 24 octobre:
- Oujda min 11 max 25
- Bouarfa min 11 max 24
- Al Hoceima min 15 max 22
- Tétouan min 14 max 23
- Sebta min 17 max 23
- Mellilia min 16 max 23
- Tanger min 13 max 24
- Kénitra min 14 max 25
- Rabat min 10 max 24
- Casablanca min 16 max 25
- El Jadida min 15 max 23
- Settat min 12 max 28
- Safi min 15 max 29
- Khouribga min 16 max 27
- Béni Mellal min 15 max 31
- Marrakech min 16 max 33
- Meknès min 10 max 27
- Fès min 09 max 27
- Ifrane min 07 max 21
- Taounate min 14 max 28
- Errachidia min 15 max 25
- Ouarzazate min 14 max 25
- Agadir min 19 max 32
- Essaouira min 17 max 24
- Laâyoune min 19 max 27
- Es Semara min 20 max 35
- Dakhla min 21 max 32
- Aousserd min 23 max 37
- Lagouira min 22 max 31
- Midelt min 10 max 20.