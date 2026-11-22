Nuages bas assez denses sur les côtes et les plaines atlantiques nord et centre, le Saïss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas et le nord-ouest des provinces sahariennes, avec formations brumeuses ou bruines locales.
– Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’extrême nord-ouest avec quelques gouttes éparses.
– Rafales de vent modérées sur les côtes centre et sud.
– Température minimale de l’ordre de 04/07°C sur l’Atlas, de 07/11°C sur le Rif, les versants est de l’Atlas et les Hauts Plateaux, de 18/23°C sur le sud des provinces sahariennes et de 12/18°C partout ailleurs.
– Température du jour en hausse.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée entre Larache et Agadir et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 22 novembre 2026:
– Oujda min 13 max 24
– Bouarfa min 12 max 24
– Al Hoceima min 12 max 19
– Tétouan min 10 max 18
– Sebta min 15 max 20
– Mellilia min 14 max 20
– Tanger min 12 max 19
– Kénitra min 13 max 21
– Rabat min 16 max 21
– Casablanca min 16 max 20
– El Jadida min 14 max 21
– Settat min 14 max 24
– Safi min 13 max 25
– Khouribga min 10 max 24
– Béni Mellal min 14 max 26
– Marrakech min 14 max 28
– Meknès min 12 max 23
– Fès min 15 max 22
– Ifrane min 09 max 19
– Taounate min 14 max 22
– Errachidia min 14 max 25
– Ouarzazate min 14 max 25
– Agadir min 16 max 25
– Essaouira min 16 max 26
– Laâyoune min 18 max 30
– Es-Semara min 16 max 33
– Dakhla min 15 max 28
– Aousserd min 22 max 35
– Lagouira min 22 max 31
– Midelt min 12 max 23.