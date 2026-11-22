Chefchaouen, petite ville des montagnes du Rif, réputée pour ses pittoresques maisons peintes en bleu, qui lui donnent un aspect unique au monde.

Nuages bas assez denses sur les côtes et les plaines atlantiques nord et centre, le Saïss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas et le nord-ouest des provinces sahariennes, avec formations brumeuses ou bruines locales.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’extrême nord-ouest avec quelques gouttes éparses.

– Rafales de vent modérées sur les côtes centre et sud.

– Température minimale de l’ordre de 04/07°C sur l’Atlas, de 07/11°C sur le Rif, les versants est de l’Atlas et les Hauts Plateaux, de 18/23°C sur le sud des provinces sahariennes et de 12/18°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée entre Larache et Agadir et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 22 novembre 2026:

– Oujda min 13 max 24

– Bouarfa min 12 max 24

– Al Hoceima min 12 max 19

– Tétouan min 10 max 18

– Sebta min 15 max 20

– Mellilia min 14 max 20

– Tanger min 12 max 19

– Kénitra min 13 max 21

– Rabat min 16 max 21

– Casablanca min 16 max 20

– El Jadida min 14 max 21

– Settat min 14 max 24

– Safi min 13 max 25

– Khouribga min 10 max 24

– Béni Mellal min 14 max 26

– Marrakech min 14 max 28

– Meknès min 12 max 23

– Fès min 15 max 22

– Ifrane min 09 max 19

– Taounate min 14 max 22

– Errachidia min 14 max 25

– Ouarzazate min 14 max 25

– Agadir min 16 max 25

– Essaouira min 16 max 26

– Laâyoune min 18 max 30

– Es-Semara min 16 max 33

– Dakhla min 15 max 28

– Aousserd min 22 max 35

– Lagouira min 22 max 31

– Midelt min 12 max 23.