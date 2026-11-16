Ce que nous réserve la météo cette semaine

Selon les prévisions pour la semaine, le Maroc connaîtra à partir de ce lundi un temps relativement stable dans la plupart des régions, avec une légère hausse des températures, apprend-on auprès de la Direction générale de la météorologie (DGM).

Les changements resteront locaux et concerneront surtout la région de Tanger et du Loukkos, où des averses restent possibles en milieu de semaine. Ailleurs, des nuages élevés traverseront le ciel et des nuages bas se formeront la nuit et le matin, parfois accompagnés de bancs de brouillard, en particulier sur le littoral et les plaines atlantiques.

Lundi: temps stable

La journée de lundi sera stable, avec des passages de nuages élevés. Dans la nuit, des nuages bas relativement denses se formeront, avec un risque de bruine locale ou de brouillard sur les côtes et les plaines atlantiques nord et centre, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le nord de l’Oriental, le Souss et le nord des provinces du Sud. Des rafales de vent modérées souffleront sur certaines côtes sud.

Les températures maximales oscilleront entre 32 et 38°C dans l’Oriental et le sud des provinces du Sud. Elles seront de 24 à 30°C dans l’ouest des provinces du Sud, le Sud-Est et les plaines de Tadla et des Rehamna. Elles se situeront entre 10 et 18°C sur les reliefs de l’Atlas et du Rif, et entre 18 et 24°C partout ailleurs.

Mardi: risque d’averses

Le ciel sera peu nuageux à partiellement nuageux, avec des averses possibles sur la région de Tanger et du Loukkos. Des nuages bas relativement denses se formeront le matin et la nuit sur les côtes et les plaines atlantiques nord et centre, le Souss et le nord des provinces du Sud, avec un risque de brouillard ou de bruine locale. Des rafales modérées toucheront les côtes sud.

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Les températures minimales varieront entre 4 et 10°C sur les reliefs de l’Atlas et ses versants est, le Rif et les Hauts Plateaux. Elles seront de 20 à 26°C dans les provinces du Sud et de 11 à 16°C ailleurs. Le mercure baissera légèrement dans la région de Tanger, les plaines du nord et du centre, le Saïss et les reliefs de l’Atlas, et sera stable ou en hausse dans les autres régions.

Mercredi: nouvelles averses possibles à Tanger et au Loukkos

Le ciel restera peu nuageux à partiellement nuageux et des averses pourront de nouveau toucher la région de Tanger et du Loukkos. Les nuages bas du matin et de la nuit pourront s’accompagner de bruine locale ou de bancs de brouillard sur les côtes et les plaines atlantiques, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le Saïss, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss et le nord des provinces du Sud.

Un vent modéré soufflera sur les côtes sud. Les températures baisseront légèrement dans le Sud-Est et le sud de l’Oriental, et augmenteront dans le reste du pays.

De jeudi à la fin de la semaine: stabilité sur la majeure partie du pays

Le ciel sera peu nuageux à partiellement nuageux sur le Nord-Ouest, les reliefs de l’Atlas et le nord de l’Oriental. Les nuages bas reviendront matin et nuit, surtout sur les côtes et les plaines du nord et du centre et dans le nord des provinces du Sud, avec un risque de bancs de brouillard ou de bruine locale.

Le vent sera parfois modéré sur la région de Tanger et la façade méditerranéenne, et localement sur les côtes atlantiques centre et sud. Les températures diurnes baisseront jeudi, avant de remonter progressivement à partir de vendredi.