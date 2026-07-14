Météo. Nouvelle hausse des températures sur la majeure partie du Royaume ce mardi 14 juillet et vents soutenus sur l’Oriental et le Sud-Est

- Temps chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques avec formations brumeuses ou bruine locales.
- Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental, le Sud-est et les provinces sud, avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 26/30°C sur le Sud-est et l’extrême sud du pays, de 22/26°C sur l’Oriental, de 13/18°C sur l’Atlas et le Rif et de 17/22°C partout ailleurs.
- Températures maximales en hausse sur la majeure partie du pays.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 14 juillet 2026:
– Oujda min 21 max 43
– Bouarfa min 24 max 40
– Al Hoceima min 20 max 29
– Tétouan min 20 max 34
– Sebta min 20 max 25
– Mellilia min 23 max 28
– Tanger min 20 max 27
– Kénitra min 19 max 29
– Rabat min 20 max 27
– Casablanca min 22 max 26
– El Jadida min 21 max 27
– Settat min 18 max 36
– Safi min 18 max 31
– Khouribga min 17 max 36
– Béni Mellal min 21 max 37
– Marrakech min 21 max 39
– Meknès min 26 max 35
– Fès min 21 max 36
– Ifrane min 16 max 33
– Taounate min 22 max 38
– Errachidia min 25 max 41
– Ouarzazate min 21 max 40
– Agadir min 19 max 28
– Essaouira min 19 max 27
– Laâyoune min 19 max 36
– Es-Semara min 20 max 41
– Dakhla min 19 max 28
– Aousserd min 28 max 45
– Lagouira min 19 max 29
– Midelt min 18 max 37.