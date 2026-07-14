Météo. Nouvelle hausse des températures sur la majeure partie du Royaume ce mardi 14 juillet et vents soutenus sur l’Oriental et le Sud-Est

- Temps chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques avec formations brumeuses ou bruine locales.

- Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental, le Sud-est et les provinces sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 26/30°C sur le Sud-est et l’extrême sud du pays, de 22/26°C sur l’Oriental, de 13/18°C sur l’Atlas et le Rif et de 17/22°C partout ailleurs.

- Températures maximales en hausse sur la majeure partie du pays.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 14 juillet 2026:

– Oujda min 21 max 43

– Bouarfa min 24 max 40

– Al Hoceima min 20 max 29

– Tétouan min 20 max 34

– Sebta min 20 max 25

– Mellilia min 23 max 28

– Tanger min 20 max 27

– Kénitra min 19 max 29

– Rabat min 20 max 27

– Casablanca min 22 max 26

– El Jadida min 21 max 27

– Settat min 18 max 36

– Safi min 18 max 31

– Khouribga min 17 max 36

– Béni Mellal min 21 max 37

– Marrakech min 21 max 39

– Meknès min 26 max 35

– Fès min 21 max 36

– Ifrane min 16 max 33

– Taounate min 22 max 38

– Errachidia min 25 max 41

– Ouarzazate min 21 max 40

– Agadir min 19 max 28

– Essaouira min 19 max 27

– Laâyoune min 19 max 36

– Es-Semara min 20 max 41

– Dakhla min 19 max 28

– Aousserd min 28 max 45

– Lagouira min 19 max 29

– Midelt min 18 max 37.