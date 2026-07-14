Société

Météo. Nouvelle hausse des températures sur la majeure partie du Royaume ce mardi 14 juillet et vents soutenus sur l’Oriental et le Sud-Est

Tétouan.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 14 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/07/2026 à 06h03

- Temps chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques avec formations brumeuses ou bruine locales.

- Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental, le Sud-est et les provinces sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 26/30°C sur le Sud-est et l’extrême sud du pays, de 22/26°C sur l’Oriental, de 13/18°C sur l’Atlas et le Rif et de 17/22°C partout ailleurs.

- Températures maximales en hausse sur la majeure partie du pays.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Canicule à Jerada: plus de 40°C enregistrés, la province active un dispositif de prévention renforcé

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 14 juillet 2026:

Oujda min 21 max 43

Bouarfa min 24 max 40

Al Hoceima min 20 max 29

Tétouan min 20 max 34

Sebta min 20 max 25

Mellilia min 23 max 28

Tanger min 20 max 27

Kénitra min 19 max 29

Rabat min 20 max 27

Casablanca min 22 max 26

El Jadida min 21 max 27

Settat min 18 max 36

Safi min 18 max 31

Khouribga min 17 max 36

Béni Mellal min 21 max 37

Marrakech min 21 max 39

Meknès min 26 max 35

Fès min 21 max 36

Ifrane min 16 max 33

Taounate min 22 max 38

Errachidia min 25 max 41

Ouarzazate min 21 max 40

Agadir min 19 max 28

Essaouira min 19 max 27

Laâyoune min 19 max 36

Es-Semara min 20 max 41

Dakhla min 19 max 28

Aousserd min 28 max 45

Lagouira min 19 max 29

Midelt min 18 max 37.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/07/2026 à 06h03
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages#canicule

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