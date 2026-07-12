Société

Météo. Hausse des températures dans les provinces du Sud ce dimanche 12 juillet et vents soutenus sur l’Oriental

Îlot de Cala Iris, en Méditerranée (province d'Al Hoceïma). En projet pour cette plage, à la frontière entre le Rif occidental et le Rif central, un camping écologique et plusieurs établissements hôteliers, qui impulseront une nouvelle dynamique au tourisme dans le Nord.

Îlot de Cala Iris, en Méditerranée (province d'Al Hoceïma). . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 12 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/07/2026 à 05h51

- Temps assez chaud sur le Sud-Est, l’Oriental, la vallée de Moulouya et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes par endroits sur les côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruines locales.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental et les provinces Sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 23/29°C sur le Sud-est, le sud de l’Oriental et l’extrême Sud du pays, de 10/16°C sur l’Atlas et le Rif et de 17/22°C partout ailleurs.

- Températures maximales en hausse sur les provinces Sud et en légère baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée sur le littoral atlantique.

Lire aussi : Chaleur, nuages, vent... à quel temps s’attendre ce week-end?

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 12 juillet 2026:

Oujda min 19 max 32

Bouarfa min 27 max 39

Al Hoceima min 21 max 29

Tétouan min 20 max 31

Sebta min 21 max 25

Mellilia min 22 max 26

Tanger min 20 max 28

Kénitra min 19 max 30

Rabat min 20 max 27

Casablanca min 21 max 27

El Jadida min 20 max 27

Settat min 16 max 32

Safi min 19 max 27

Khouribga min 15 max 31

Béni Mellal min 18 max 32

Marrakech min 19 max 34

Meknès min 18 max 32

Fès min 19 max 34

Ifrane min 15 max 28

Taounate min 20 max 36

Errachidia min 22 max 39

Ouarzazate min 19 max 39

Agadir min 21 max 28

Essaouira min 18 max 25

Laâyoune min 19 max 32

Es-Semara min 21 max 36

Dakhla min 16 max 25

Aousserd min 22 max 42

Lagouira min 19 max 28

Midelt min 16 max 36.

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/07/2026 à 05h51
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages#canicule

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