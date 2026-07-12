Météo. Hausse des températures dans les provinces du Sud ce dimanche 12 juillet et vents soutenus sur l’Oriental

Îlot de Cala Iris, en Méditerranée (province d'Al Hoceïma). . DR

- Temps assez chaud sur le Sud-Est, l’Oriental, la vallée de Moulouya et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes par endroits sur les côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruines locales.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental et les provinces Sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 23/29°C sur le Sud-est, le sud de l’Oriental et l’extrême Sud du pays, de 10/16°C sur l’Atlas et le Rif et de 17/22°C partout ailleurs.

- Températures maximales en hausse sur les provinces Sud et en légère baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée sur le littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 12 juillet 2026:

– Oujda min 19 max 32

– Bouarfa min 27 max 39

– Al Hoceima min 21 max 29

– Tétouan min 20 max 31

– Sebta min 21 max 25

– Mellilia min 22 max 26

– Tanger min 20 max 28

– Kénitra min 19 max 30

– Rabat min 20 max 27

– Casablanca min 21 max 27

– El Jadida min 20 max 27

– Settat min 16 max 32

– Safi min 19 max 27

– Khouribga min 15 max 31

– Béni Mellal min 18 max 32

– Marrakech min 19 max 34

– Meknès min 18 max 32

– Fès min 19 max 34

– Ifrane min 15 max 28

– Taounate min 20 max 36

– Errachidia min 22 max 39

– Ouarzazate min 19 max 39

– Agadir min 21 max 28

– Essaouira min 18 max 25

– Laâyoune min 19 max 32

– Es-Semara min 21 max 36

– Dakhla min 16 max 25

– Aousserd min 22 max 42

– Lagouira min 19 max 28

– Midelt min 16 max 36.