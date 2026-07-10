Chaleur, nuages, vent... à quel temps s’attendre ce week-end?

Vue générale de la Grande Piscine de Rabat, qui connait une grande affluence au cours de cette saison estivale.

Le Maroc s’apprête à tourner la page d’une vague de chaleur qui aura duré plus d’une semaine. Les températures devraient baisser dans les régions du nord et du centre du Royaume, selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie (DGM). Le temps restera toutefois relativement chaud dans l’Oriental, tandis que les conditions caniculaires persisteront dans le Sud-Est et l’extrême sud du pays. Une légère remontée du mercure est annoncée à partir de mardi prochain.

Des nuages bas sont attendus le matin et la nuit à proximité des côtes atlantiques et sur la façade méditerranéenne. Ils pourraient s’accompagner localement de bancs de brouillard ou de bruine.

Des rafales de vent relativement fortes toucheront par ailleurs la région orientale, les hauteurs de l’Atlas, le sud-est et les provinces du sud, avec un risque de soulèvement de poussière par endroits. À partir de mardi, les hauteurs de l’Atlas devraient en outre connaître une instabilité atmosphérique, susceptible de générer des nuages orageux locaux.

Dans le détail, le temps restera chaud ce vendredi dans le Sud-Est et à l’intérieur des provinces du Sud. Les températures baisseront dans les régions du Nord et du Centre, tandis que la région orientale conservera un temps relativement chaud.

Des nuages bas se formeront le matin et la nuit sur les côtes atlantiques et la façade méditerranéenne, localement accompagnés de bancs de brouillard ou de bruine légère. Des rafales de vent relativement fortes souffleront sur les provinces du sud, le sud-est et la région orientale, avec un risque de soulèvement local de poussière.

Les maximales atteindront 41 à 46°C dans le sud-est et à l’intérieur des provinces du sud, 36 à 40°C dans la région orientale, sur les piémonts sud-est de l’Atlas et dans la vallée de la Moulouya, 25 à 30°C sur les hauteurs de l’Atlas et à proximité des côtes, et 31 à 36°C dans le reste des régions du Royaume.

Samedi: chaleur persistante dans le Sud-Est et l’Oriental

Le temps relativement chaud se maintiendra dans le Sud-Est, la région orientale, la Moulouya et l’extrême sud du Royaume. Des nuages bas se formeront localement sur les côtes atlantiques le matin et la nuit, avec formation de bancs de brouillard. Des rafales de vent relativement fortes affecteront la région orientale, les hauteurs de l’Atlas, le sud-est et le sud du Royaume, accompagnées d’un soulèvement local de poussière.

Les minimales varieront entre 24 et 30°C dans le Sud-Est et l’extrême sud du Royaume, entre 13 et 17°C sur les hauteurs de l’Atlas, et entre 17 et 22°C dans le reste des régions du Royaume.

Dimanche, les conditions relativement chaudes se poursuivront dans le Sud-Est, la région orientale, la vallée de la Moulouya et l’extrême sud du Royaume. Des nuages bas se formeront le matin et la nuit sur les côtes atlantiques et la façade méditerranéenne, avec des bancs de brouillard locaux. Des rafales de vent relativement fortes toucheront la région orientale, le sud-est et l’est des provinces du sud, avec un soulèvement de poussière par endroits.

Ce qui attend le Maroc dans les prochains jours

Les conditions relativement chaudes devraient se maintenir dans le Sud-Est, la région orientale et l’extrême sud du Royaume. Des nuages bas et du brouillard local continueront de se former près des côtes atlantiques le matin et la nuit.

À partir de mardi, les hauteurs de l’Atlas entreront dans une phase d’instabilité atmosphérique, pouvant s’accompagner de nuages orageux locaux. Les rafales de vent relativement fortes persisteront dans la région orientale, les hauteurs de l’Atlas, le Sud-Est et les provinces du Sud, avec un risque de soulèvement de poussière par endroits. Une légère hausse des températures est également attendue dans la plupart des régions du Royaume à partir de mardi.