Forte hausse des températures jusqu’au mardi prochain: les explications de la DGM

Le Royaume connaîtra dès ce week-end et jusqu’au début de la semaine prochaine une nette hausse des températures. Dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange, la Direction générale de la météorologie annonce un temps chaud à localement très chaud dans plusieurs provinces, notamment les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et les provinces du Sahara.

Selon les explications de la DGM, cette évolution météorologique est liée à l’installation d’une dépression thermique saharienne active. Ce phénomène favorise la remontée d’une masse d’air chaud et sec vers le centre et le sud du Royaume, entraînant des conditions à caractère estival, contrastant fortement avec les températures fraîches observées ces derniers jours.

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Les températures maximales devraient osciller entre 39 et 42°C dans les régions intérieures du Gharb, du Loukkos, de la Chaouia, les plaines centrales, les zones intérieures du Souss ainsi que dans les provinces du Sud. Des températures comprises entre 34 et 39°C sont également prévues sur le Saïss, l’Oriental et le Sud-Est, tandis que les côtes atlantiques nord connaîtront des maximales variant entre 33 et 38°C.

Dans son bulletin d’alerte, la DGM précise que les provinces de Tata, Es-Semara, Assa-Zag, Boujdour, Oued Eddahab, Aousserd, Tarfaya, Tan-Tan, Taroudant et Laâyoune enregistreront les températures les plus élevées, comprises entre 41 et 44°C de samedi à mardi.

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Le même phénomène touchera également plusieurs provinces du centre et du nord du Royaume, notamment Sidi Slimane, Rhamna, Nouaceur, Khémisset, Sidi Bennour, Youssoufia, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Meknès, Khénifra, Fès, Kénitra, Sidi Kacem, Benslimane, Berrechid, Khouribga, Settat, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Moulay Yacoub, Taounate, Larache, Ouezzane, Essaouira et Safi, où les températures varieront entre 37 et 41°C.

Les provinces d’Agadir-Ida Outanane, Chtouka-Aït Baha, Inezgane-Aït Melloul, Tiznit, Rabat, Salé et Skhirate-Témara connaîtront quant à elles, lundi et mardi, des températures comprises entre 37 et 41°C. À Casablanca, Mohammedia, Mediouna, El Jadida et Sidi Ifni, les maximales attendues varieront entre 34 et 37°C.

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Cette vague de chaleur sera également accompagnée de perturbations orageuses locales sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas, le Rif, le Saïss ainsi que les hauts plateaux de l’Oriental. Des averses orageuses pourraient aussi concerner les plateaux de phosphates et la région d’Oulmès.

Des rafales de vent relativement fortes sont prévues dans certaines zones, notamment à Tanger, dans le Sud-Est, l’Oriental et les provinces du Sud, avec des risques de chasse-poussières locales. Sur les côtes atlantiques et méditerranéennes, des formations brumeuses et des nuages bas devraient persister durant la nuit et les premières heures de la matinée, indique la DGM.

Face à cette vague de chaleur, la Direction générale de la météorologie appelle les citoyens à la vigilance. Elle recommande d’éviter l’exposition prolongée au soleil durant les heures les plus chaudes de la journée, de privilégier les espaces ombragés et de s’hydrater régulièrement. Une attention particulière est également recommandée pour les personnes vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques, afin de prévenir les risques liés au stress thermique et aux coups de chaleur.