Société

Alerte météo. Vague de chaleur et temps chaud, de samedi à mardi, dans plusieurs provinces

Une vague de chaleur et un temps chaud séviront, de samedi à mardi, dans plusieurs provinces.

Une vague de chaleur et un temps chaud séviront, de samedi à mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/05/2026 à 12h12

Les provinces de Tata, Es-Semara, Assa-Zag, Boujdour, Oued Eddahab, Aousserd, Tarfaya, Tan-Tan, Taroudant et Laâyoune subiront, de samedi à mardi, une vague de chaleur (41 à 44°C), a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des températures oscillant entre 37 et 41°C, intéressera durant la même période les provinces de Sidi Slimane, Rhamna, Nouaceur, Khemisset, Sidi Bennour, Youssoufia, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Meknès, Khénifra, Fès, Kénitra, Sidi Kacem, Benslimane, Berrechid, Khouribga, Settat, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Moulay Yacoub, Taounate, Larache, Ouezzane, Essaouira et Safi, selon la même source.

En outre, ajoute la DGM, les provinces d’Agadir-Idaoutanane, Chtouka-Ait Baha, Inezgane-Ait Melloul, Tiznit, Rabat, Salé et Skhirate-Témara connaîtront, lundi et mardi, un temps chaud avec des températures variant entre 37 et 41°C, alors que des températures allant de 34 à 37°C sont attendues durant la même période à Sidi Ifni, Casablanca, Mediouna, Mohammedia et El Jadida.

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/05/2026 à 12h12
#Alerte météo#Vague de chaleur#Temps chaud#DGM

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