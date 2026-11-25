- Ciel passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses, par moments, sur le Tangérois, Loukkos, le Gharb et le Rif.
- Ciel peu à passagèrement nuageux avec gouttes de pluie, par moments et par endroits, sur les plaines Atlantiques Nord, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas, la Méditerranée et l’Oriental.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes Atlantiques.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur la Méditerranée et les côtes Centre et Sud.
- Température minimale de l’ordre de 04/11°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 16/21°C sur les provinces Sud, le Souss, Chiadma et le Sud-est et de 12/18°C ailleurs.
- Température en baisse sur la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Rif et les plaines à l’Ouest de l’Atlas et peu variable ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Boujdour et peu agitée à agitée ailleurs.
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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 25 novembre 2026:
- Oujda min 11 max 16
- Bouarfa min 09 max 21
- Al Hoceima min 13 max 17
- Tétouan min 11 max 16
- Sebta min 15 max 19
- Mellilia min 17 max 18
- Tanger min 13 max 18
- Kénitra min 15 max 21
- Rabat min 16 max 19
- Casablanca min 17 max 19
- El Jadida min 13 max 20
- Settat min 10 max 20
- Safi min 14 max 22
- Khouribga min 08 max 18
- Béni Mellal min 10 max 19
- Marrakech min 14 max 22
- Meknès min 10 max 18
- Fès min 11 max 18
- Ifrane min 02 max 11
- Taounate min 11 max 18
- Errachidia min 13 max 24
- Ouarzazate min 12 max 25
- Agadir min 15 max 27
- Essaouira min 15 max 23
- Laâyoune min 18 max 28
- Es-Semara min 17 max 32
- Dakhla min 16 max 29
- Aousserd min 20 max 34
- Lagouira min 19 max 31
- Midelt min 07 max 18.