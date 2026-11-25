Tanger, Bab Bhar. D'abord établie sur cette colline, la ville s'est progressivement étendue sur les massifs la bordant à l'ouest, vers le cap Spartel (plateau du Marshan, Vieille Montagne) puis le long de la plage, vers le cap Malabata. . Amal BENTOUMI

- Ciel passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses, par moments, sur le Tangérois, Loukkos, le Gharb et le Rif.

- Ciel peu à passagèrement nuageux avec gouttes de pluie, par moments et par endroits, sur les plaines Atlantiques Nord, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas, la Méditerranée et l’Oriental.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes Atlantiques.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur la Méditerranée et les côtes Centre et Sud.

- Température minimale de l’ordre de 04/11°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 16/21°C sur les provinces Sud, le Souss, Chiadma et le Sud-est et de 12/18°C ailleurs.

- Température en baisse sur la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Rif et les plaines à l’Ouest de l’Atlas et peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Boujdour et peu agitée à agitée ailleurs.

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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 25 novembre 2026:

- Oujda min 11 max 16

- Bouarfa min 09 max 21

- Al Hoceima min 13 max 17

- Tétouan min 11 max 16

- Sebta min 15 max 19

- Mellilia min 17 max 18

- Tanger min 13 max 18

- Kénitra min 15 max 21

- Rabat min 16 max 19

- Casablanca min 17 max 19

- El Jadida min 13 max 20

- Settat min 10 max 20

- Safi min 14 max 22

- Khouribga min 08 max 18

- Béni Mellal min 10 max 19

- Marrakech min 14 max 22

- Meknès min 10 max 18

- Fès min 11 max 18

- Ifrane min 02 max 11

- Taounate min 11 max 18

- Errachidia min 13 max 24

- Ouarzazate min 12 max 25

- Agadir min 15 max 27

- Essaouira min 15 max 23

- Laâyoune min 18 max 28

- Es-Semara min 17 max 32

- Dakhla min 16 max 29

- Aousserd min 20 max 34

- Lagouira min 19 max 31

- Midelt min 07 max 18.