La COP31 (31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques) s'est tenue à Antalya, en Türkiye, du 9 au 20 novembre 2026, avec une prolongation de 24 heures samedi 21 pour espérer aboutir à des accords. (PHOTO: IISD/ENB)

Un accord est incertain à la COP31 sur le climat dimanche en Turquie, où des pays dénoncent l’absence de mention de la sortie des énergies fossiles dans la nouvelle proposition de compromis diffusée durant la nuit.

Alors que la conférence de l’ONU a déjà explosé le calendrier officiel, il existe une «possibilité très réelle» qu’elle se termine sans accord, a lancé un responsable de l’Union européenne à l’AFP. «Je pense que nous faisons marche arrière. Je suis plus pessimiste aujourd’hui qu’hier», a-t-il assuré.

«La situation est difficile et le résultat incertain», a abondé une source allemande.

Préparé par les présidences turque et australienne, le nouveau projet de décision finale ne contient toujours pas d’appel explicite à sortir du charbon, du pétrole ou du gaz fossile, dont l’utilisation est la principale cause du changement climatique.

Il se contente d’une discrète allusion au résultat de la COP28 de Dubaï, qui avait en 2023 pour la première fois appelé les pays du monde à une transition vers la sortie des énergies fossiles.

Ce texte demande aussi d’accélérer le recours aux technologies de captation, utilisation et stockage du carbone (CCUS), promues par les entreprises pétro-gazières, une autre pomme de discorde.

Une plénière est attendue dans la matinée de dimanche avec les près de 200 pays réunis à Antalya.

Appel de la Turquie

La Turquie, qui copréside cette COP31 avec l’Australie, a appelé les pays à agir «de manière responsable» afin de trouver «un compromis».

Cette COP a déjà largement débordé des horaires prévus, et le site, en cours de démontage, prend des allures fantomatiques. Certains ministres, comme la Française Monique Barbut et la Néerlandaise Stientje van Veldhoven, sont déjà partis, laissant à leurs équipes le soin de poursuivre ces difficiles tractations.

The dramatic impacts of the climate crisis can be felt everywhere.



I have just witnessed it again here at the rice terraces in Banaue, Philippines.



The only effective response is urgent #ClimateAction: ending our addiction to fossil fuels, transitioning to renewables &… pic.twitter.com/lLe5VyJJjK — António Guterres (@antonioguterres) November 20, 2026

Le projet de décision contient en revanche l’objectif, porté par la Turquie, d’augmenter «la part de l’électricité dans la consommation finale totale d’énergie à 35% à l’échelle mondiale d’ici 2035», associé à des efforts pour accroître le recours à une « énergie propre ».

Vendredi, une douzaine de pays, dont la France, le Panama et la Côte d’Ivoire, ont exigé que la décision finale mentionne «une transition claire hors des énergies fossiles».

Sur les réseaux sociaux, le groupe des pays pétroliers de l’Opep indiquait le même jour que son secrétaire général, Haitham al-Ghais, avait rencontré l’émissaire russe pour le climat, Ruslan Edelgeriev, pour souligner «l’importance d’approches inclusives et équilibrées dans les enceintes multilatérales consacrées à l’environnement».

OPEC Secretary General HE Haitham Al Ghais, held a bilateral meeting with the Aide to the President of the Russian Federation, Special Envoy for Climate and Water Resources, HE Ruslan Edelgeriev, on the final day of #COP31 in Antalya, Türkiye.

⁰Discussions focused on exchanging… pic.twitter.com/GMavMLQ6YR — OPEC (@OPECSecretariat) November 20, 2026

Les Européens avaient prévenu avant la COP qu’ils n’avaient aucunement l’intention d’apporter des financements supplémentaires, mais simplement d’assurer des engagements passés.

Le projet de compromis de dimanche évoque enfin la question, également disputée, du calendrier de publication des prochains rapports du Giec, le groupe de scientifiques travaillant sous l’égide de l’ONU.

Le texte souligne «l’importance» de ces rapports pour le prochain «bilan mondial» des efforts des pays pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, prévu en 2028. L’Inde et l’Arabie saoudite préfèrent attendre 2029 pour ces rapports.

Le projet d’accord insiste aussi sur l’importance de plafonner le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à la période 1850-1900, une demande majeure des petites îles menacées par la montée des eaux.

Lire aussi : Climat: le monde vers un réchauffement de 2,6°C, mais il est encore temps d’agir, selon l’ONU

Autre question âprement débattue: les financements que les pays développés, historiquement responsables de la plupart des émissions, se sont engagés à verser aux pays en développement pour les aider à lutter contre les effets du changement climatique.

Le continent africain «n’acceptera pas un résultat qui se limite à des déclarations sans les ressources nécessaires pour les mettre en œuvre», a averti la ministre ghanéenne de l’Environnement, Zanetor Agyeman-Rawlings.

Négociations parasitées

Les négociations ont également été parasitées par un désaccord autour du calendrier des publications du Giec, le groupe de référence d’experts du climat au niveau international.

COP31 climate talks spill into overtime as nations quarrel over fossil fuels https://t.co/jFr5fDy0gS — Reuters (@Reuters) November 20, 2026

L’Union européenne, les pays les moins avancés (PMA) ou les petits États insulaires souhaitent que la prochaine série de rapports du Giec soit disponible avant un «bilan mondial» sur les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, prévu en 2028.

Mais des pays comme l’Arabie saoudite et l’Inde font pression pour 2029.

Le document provisoire souligne aussi l’importance de plafonner le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à la période 1850-1900, une demande majeure des petites îles menacées par la montée des eaux.