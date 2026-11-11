Politique

COP31: Nasser Bourita représente le roi Mohammed VI au Sommet des dirigeants à Antalya

Nasser Bourita représente le roi Mohammed VI au Sommet des dirigeants à Antalya, en Turquie.

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, représente le roi Mohammed VI, aux travaux du Sommet des dirigeants de la 31ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP31), qui se tient les 11 et 12 novembre 2026 à Antalya, en Turquie.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/11/2026 à 12h37

Organisé par la République de Turquie, sous le thème «Vers un avenir durable, résilient et équitable», ce Sommet vise à donner une nouvelle impulsion politique à l’action climatique internationale, à accélérer la mise en œuvre de l’Accord de Paris et à renforcer la coopération internationale face aux défis climatiques.

La participation du Maroc à ce rendez-vous de haut niveau témoigne de son engagement constant, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, en faveur d’une action climatique ambitieuse, équitable et solidaire, tant au niveau national que régional et multilatéral.

Lire aussi : Trois COP et un traité: fin d’année chargée sur le front de la diplomatie environnementale

Elle s’inscrit dans le prolongement des efforts déployés par le Maroc pour promouvoir la transition énergétique, renforcer l’adaptation et la résilience climatiques et consolider la coopération africaine, notamment à travers les Initiatives royales en faveur d’une action climatique concertée sur le continent.

Cette participation réaffirme également l’attachement du Royaume à un multilatéralisme climatique efficace, fondé sur la solidarité internationale, la justice climatique et la traduction des engagements en résultats concrets, particulièrement au bénéfice des pays en développement.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/11/2026 à 12h37
#Nasser Bourita#Maroc#Turquie#COP31#Antalya

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