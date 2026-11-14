En Norvège, victoire historique pour les écologistes après l’invalidation de licences pétrolières en mer du Nord

La plus haute juridiction de Norvège a donné raison aux écologistes vendredi en invalidant trois licences pétrolières en mer du Nord.

Selon la Cour suprême, qui s’est alignée sur l’argumentaire des militants, les études d’impact environnemental préalables à l’octroi de ces licences n’incluaient pas les émissions de gaz à effet de serre générées lors de la combustion du pétrole après extraction, ce qui les rendait incomplètes.

En Norvège, la Cour suprême invalide trois licences pétrolières en mer du Nord, contestées par les écologistes https://t.co/vOBFPWso06 — franceinfo (@franceinfo) November 13, 2026

«C’est une victoire historique pour le climat», réagit pour l’AFP Haldis Tjeldflaat Helle, à la tête de la branche norvégienne de Greenpeace, l’une des organisations qui a porté plainte.

Greenpeace Norge: Vant historisk oppgjør mot staten: Tre oljefelt erklært ulovlige https://t.co/HOKLfkLRdG — Pressemeldinger via NTB (@NTB_PRM) November 13, 2026

«Les grands pollueurs sont désormais contraints d’admettre dans quelle mesure exactement ils contribuent à la crise climatique que nous traversons actuellement», affirme-t-elle.

Après l’annonce de la décision, le ministère de l’Énergie a indiqué dans un message à l’AFP qu’il respecterait ces exigences dans le cadre d’une nouvelle évaluation.

L’organisation Natur og Ungdom et la branche norvégienne de Greenpeace ont intenté une action en justice en 2023 contre les autorisations accordées pour les gisements de Tyrving, Breidablikk et Yggdrasil, affirmant qu’elles avaient été octroyées sans la réalisation d’études d’impact environnemental suffisantes.

En janvier 2024, un tribunal de première instance leur a donné raison, conduisant le ministère norvégien de l’Énergie à faire appel. La décision a ensuite été confirmée par une cour d’appel en novembre 2025.

«Insuffisantes»

Bien que les permis de prestation ont été déclarés invalides, cela ne signifie pas pour autant qu’ils «deviennent automatiquement caducs à l’égard des titulaires des droits d’exploitation», précise la Cour suprême norvégienne dans son communiqué. Mais il revient maintenant au ministère de l’Énergie de les réévaluer.

La portée du jugement sera étudiée en dehors des frontières du pays scandinave par les nombreux juristes et ONG qui contestent, au nom du climat, les permis d’exploitation accordés aux compagnies pétrolières et gazières, un type de contentieux en pleine croissance de l’Europe à l’Australie.

«Cette action en justice a permis d’obtenir, ou a contribué à des victoires juridiques partout dans le monde», estime Klimentina Radkova, militante, chargée du suivi de cette affaire pour Greenpeace.

Les juges de différents pays scrutent en effet attentivement comment d’autres juridictions interprètent le droit au regard du changement climatique, ajoute-t-elle.

La plus haute juridiction australienne vient de se prononcer contre une extension de plus de 20 ans d’une mine de charbon, au motif que l’impact climatique n’avait pas été calculé par les autorités locales - un jugement si fort qu’une proposition de loi régionale va tenter de la contourner.

En France, la justice a ordonné en juin à TotalEnergies de prendre en compte l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre liées à ses produits dans son plan de vigilance.

Et au Royaume-Uni, la plus haute instance judiciaire a donné raison en 2024 à des opposants à un projet de forage pétrolier, estimant que ses effets sur l’environnement n’avaient pas été suffisamment pris en compte.

Sarah Finch, militante qui a lancé cette affaire, a salué le jugement norvégien vendredi.

«Je suis tellement fière que notre combat contre un champ pétrolier en Angleterre ait engagé une vague de décisions judiciaires favorables au climat et à l’avenir partout dans le monde», a-t-elle dit à l’AFP.

La transparence s’accroît

La Norvège est, depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine, le principal exportateur de gaz et de pétrole en Europe de l’Ouest et entend encore développer ce secteur.

Concrètement, au regard du jugement de vendredi, il faudra désormais prendre en compte «l’ensemble des émissions générées par les projets pétroliers et gaziers norvégiens, ainsi que les impacts cumulés de tous ces projets lorsqu’est réalisé une étude d’impact», détaille Haldis Tjeldflaat Helle, de Greenpeace.

«Cela signifie donc que 95% des émissions sont désormais prises en compte, alors qu’auparavant, elles ne l’étaient pas», ajoute-t-elle.

Il s’agit des émissions de «scope 3». Ce terme technique désigne les rejets de gaz à effet de serre qui ne proviennent pas directement des installations de l’entreprise (comme ses usines ou raffineries), mais qui sont générés par ses clients lors de la combustion de ses produits (pétrole ou gaz).

Pour Jasper Teulings, juriste du Climate Litigation Network, un réseau juridique pionnier dans les poursuites contre entreprises et États, cette affaire aura un retentissement international.

«Nous assistons sans doute à l’émergence d’une norme rendant de plus en plus difficile l’octroi de permis par les États», avait-il analysé pour l’AFP en amont du jugement.