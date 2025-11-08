A la COP30, Lula appelle à accélérer la sortie des énergies fossiles

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva (au centre) lève le pouce aux côtés de chefs d'État et de représentants lors de la photo de groupe du Sommet des dirigeants, en amont de la COP30, la conférence des Nations Unies sur le climat, à Belém, dans l'État du Pará, au Brésil, le 7 novembre 2025. (Photo : Mauro Pimentel / AFP). AFP or licensors

Deux ans après l’adoption inédite à la COP28 à Dubaï d’un engagement général à sortir progressivement des énergies fossiles, le thème ne figure pas obligatoirement à l’agenda de la conférence de l’ONU sur le climat, qui s’ouvrira lundi pour près de deux semaines dans cette ville d’Amazonie brésilienne.

Mais certains pays comme le Brésil, huitième producteur mondial de pétrole, veulent remettre le sujet dans les débats, en l’absence notable de grands pays pétroliers, à commencer par les États-Unis de Donald Trump.

«La Terre ne peut plus soutenir le modèle de développement basé sur l’utilisation intensive de combustibles fossiles qui a prévalu au cours des 200 dernières années», a lancé Luiz Inacio Lula da Silva au deuxième et dernier jour du sommet.

Le #Brésil 🇧🇷 accueillera, du 10 au 21 novembre, la #COP30 🌎 à #Belém, une ville aux portes de l'Amazonie.



Cette COP sera-t-elle "la meilleure de toutes" comme le souhaite le président #Lula ? Le point sur les enjeux ⤵️ pic.twitter.com/LmmJNQLPeD — FRANCE 24 Français (@France24_fr) November 6, 2025

Le président brésilien avait appelé jeudi à l’ouverture pour définir «une feuille de route» pour «surmonter la dépendance aux combustibles fossiles».

Cela avait d’autant plus de surprise que le Brésil vient de se lancer dans l’exploration pétrolière au large de l’Amazonie, au grand barrage des écologistes et des représentants indigènes.

Mais Lula argumente que l’exploitation pétrolière peut servir à financer la transition énergétique pour les pays en développement.

«Transition centrale»

Alors que la cause climatique reflue, éclipsée par les tensions géopolitiques et commerciales, certains pays ne veulent pas relâcher la pression.

Parmi ces pays figurent de nombreux Européens. Malgré leurs récentes divisions, ils se targuent de réduire depuis plus de trois décennies leurs émissions de gaz à effet de serre et de viser -90% d’ici 2040.

Jeudi, le président français, Emmanuel Macron, avait appelé chaque pays à «élaborer sa stratégie pour éliminer progressivement les combustibles fossiles».

Économie ou écologie ?



Les deux ensemble ! pic.twitter.com/dHDcPXJG1x — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2025

De nombreuses petites îles dont l’avenir est hypothéqué par l’intensification des cyclones et la montée des océans donnent aussi de la voix.

«La transition vers l’abandon des combustibles fossiles est centrale», a exhorté Surangel Whipps, président de l’archipel pacifique des Palaos, inquiet du «manque chronique d’ambition collective».

S’il a appelé à «accélérer sur tous les fronts» à Belem, le chef de l’ONU Climat, Simon Stiell, a voulu convaincre que la transition est déjà en marche.

Today in the heart of the Amazon, President Lula launched the Tropical Forest Forever Facility -- a new push to make standing forests more valuable than cleared land.



If we succeed, we can make forests stand forever, as pillars of climate stability and human prosperity. pic.twitter.com/qHcWymive4 — Simon Stiell (@simonstiell) November 7, 2025

L’année dernière, 2.000 milliards de dollars ont été investis dans les énergies renouvelables, soit deux fois plus que dans les combustibles fossiles, a t-il souligné.

«Un grand pas»

«Le Brésil espère que cette question de l’abandon des combustibles fossiles soit effectivement inscrite à l’agenda» de la COP, a déclaré à l’AFP Joao Paulo Capobianco, secrétaire exécutif du ministère brésilien de l’Environnement.

«Il est évident que personne n’attend une décision», a t-il toutefois prévenu. La nécessité d’un consensus entre 200 pays rend en effet les chances d’un accord quasi nul.

«Je pense que la COP peut permettre qu’un grand pas soit franchi. Cela dépend de l’influence politique», dit à l’AFP Adna Albuquerque, 57 ans, saluant la position de Lula.

Ce spécialiste des peuples autochtones travaille comme bénévole dans les préparatifs du «Village COP», un grand espace au sein de l’Université fédérale de Belem. Près de 3.000 indigènes de tout le Brésil et d’autres pays vont y loger pendant la conférence climatique.

Première classe

Pendant ce temps, des initiatives concrètes avancées.

Un groupe de pays comprenant la France, l’Espagne et le Kenya veut profiter de la COP30 pour élargir le nombre de pays qui envisagent de taxer les premières classes des compagnies aériennes ainsi que les jets privés, a appris l’AFP de source proche des discussions.

«Il est juste que ceux qui ont le plus, et donc polluent davantage, paient», a estimé vendredi le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez.

Somos una de las economías más pujantes de la OCDE porque crecemos en verde, reduciendo emisiones, que es la mejor forma de hacerlo.



España afronta el cambio liderando con hechos. Y lo hacemos junto a todos los países que comparten esta visión de futuro.#COP30 pic.twitter.com/yITqaLXE2h — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 7, 2025

Et le Brésil a lancé un fonds visant à protéger les forêts tropicales, baptisé TFFF, et abondé par la Norvège, l’Indonésie, la France, le Portugal et l’Allemagne.

Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a promis une «contribution substantielle» de son pays, mais sans en préciser le montant.

Good and constructive talks with @LulaOficial in Belém. We share the conviction that climate protection and competitiveness must go hand in hand. Thank you for your hospitality. Happy to see you in Germany next year. #COP30 pic.twitter.com/RbLANocRIv — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) November 7, 2025