Brésil: la déforestation sous un seuil historique en 2025

Cette vue aérienne montre un feu de forêt à São Félix do Xingu, dans l'État du Pará, au Brésil, le 20 juin 2025. AFP or licensors

Ces données recueillies par le réseau de surveillance de référence MapBiomas sont une bonne nouvelle pour le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui doit briguer la réélection en octobre et a fait de la préservation de l’environnement une de ses priorités.

É AMANHÃ! Pelo sétimo ano seguido, o MapBiomas publica o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil - RAD2025, e apresenta dados sobre perda de vegetação nativa disponibilizados na plataforma MapBiomas Alerta. Ative o sininho e acompanhe pelo link: https://t.co/L2IgrGGPZa pic.twitter.com/jJQpGoZYUi — MapBiomas (@mapbiomas) May 26, 2026

Lula s’est notamment engagé à éradiquer la déforestation illégale dans le plus grand pays d’Amérique latine d’ici 2030.

L’enjeu est de taille: la couverture végétale est essentielle pour absorber le dioxyde de carbone et freiner le réchauffement climatique.

D’après le rapport de MapBiomas, près de 985.000 hectares ont été déboisés en 2025, soit une réduction de 20,6% par rapport à l’année précédente.

Il s’agit de la surface la moins élevée depuis le début des relevés de Mapbiomas, en 2019.

«Nous avons constaté une hausse du contrôle et des sanctions (...) qui ont une relation directe avec la baisse de la déforestation dans tous les biomes brésiliens», a déclaré à l’AFP Marcos Rosa, coordinateur technique de ce réseau de surveillance.

Selon lui, 65% des zones où MapBiomas a identifié des alertes de perte de végétation ont fait l’objet d’actions concrètes des autorités en 2025, contre 54% en 2024 et seulement 5% en 2019, première année du mandat de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).

MapBiomas, qui regroupe des universités, des ONG et des entreprises de technologie, attribue presque toute la perte de végétation à l’expansion agricole (99% de la surface touchée en 2025). Les données ne tiennent pas compte de la surface de forêt perdue en raison des incendies.

Expansion agricole

En Amazonie, la plus grande forêt tropicale de la planète, la surface déboisée l’an dernier a chuté de 23,5% par rapport à 2024, à environ 290.000 hectares, au plus bas depuis le début des relevés.

Malgré cette nette réduction, cela équivaut à «environ cinq arbres par seconde», selon le rapport de MapBiomas.

Le biome le plus atteint a été à nouveau le Cerrado, une vaste savane riche en diversité située au sud de l’Amazonie, qui a concentré plus de la moitié de la déforestation de 2025 au Brésil, malgré une réduction de 16,9% sur un an.

Plus de 84% de la surface déboisée l’an dernier se trouve en Amazonie ou dans le Cerrado.

Malgré ces chiffres encourageants, les défenseurs de l’environnement s’inquiètent de l’approbation la semaine dernière par la Chambre des députés de lois qui affaiblissent, selon eux, les contrôles censés endiguer la déforestation.

Ces lois, à l’initiative du puissant lobby de l’agro-négoce au Parlement, doivent encore être approuvées par le Sénat.

Lula tient à afficher un bon bilan environnemental à cinq mois du scrutin lors duquel il espère obtenir un quatrième mandat, après un premier passage à la présidence de 2003 à 2010.

Le président brésilien a toutefois été critiqué par les écologistes pour son soutien à un vaste projet d’exploration pétrolière au large de l’Amazonie.