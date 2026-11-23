Les participants posent pour des photos de groupe à l'issue de la séance plénière de clôture de la COP31 à l'Anadolu Hall d'Antalya, en Turquie, le 22 novembre 2026.

Malgré l’urgence climatique et des prolongations sans précédent dans l’histoire des conférences de l’ONU sur le climat, les 200 participants ont quitté Antalya sans compromis après le rejet par l’Union européenne et d’autres pays d’un projet de décision finale omettant les énergies fossiles.

Le Panama, les îles Marshall, le Vanuatu ou Belize ont également affiché la même détermination.

La COP31 «a été prise en otage par des États pétroliers», a déclaré auprès de l’AFP le ministre irlandais du Climat, Darragh O’Brien, dont le pays assure actuellement la présidence de l’UE.

Le projet se contentait d’une allusion discrète au résultat de la COP28 de Dubaï, qui avait en 2023 pour la première fois appelé les pays du monde à une transition hors du pétrole, du charbon et du gaz.

Des nations du Pacifique, d’Europe ou d’Amérique latine n’ont pas arrêté de réclamer ces derniers jours une mention explicite des énergies fossiles dans le texte final. Mais les producteurs d’hydrocarbures, l’Arabie saoudite en tête, s’y opposent.

Consensus

«Il est scandaleux qu’une poignée de pétro‑États ait un droit de veto sur toute mention des énergies fossiles», s’est indigné l’ancien vice-président américain Al Gore sur X. Le démocrate, auteur du documentaire «Une vérité qui dérange», a appelé à «une réforme profonde» du fonctionnement des COP.

The failure of COP31 is an outrage — it is outrageous that a handful of petrostates have veto power over any mention of fossil fuels. They want you to believe that the climate crisis is a problem that the world is unwilling to solve. But the outcome at COP31 shows the opposite. World leaders no longer want to settle for the lowest common denominator. They want real action to implement and finance a just transition away from fossil fuels. And where national governments have moved slowly, progress at the local level and in the private sector continues to accelerate. It has been clear for years that the COP process is in need of significant reform. The vast majority of countries came together in Antalya over the past two weeks to negotiate and move forward in good faith. It’s time that we empower those leaders with a reinvigorated multilateral process that reflects the latest science and represents the will of the majority of the world. — Al Gore (@algore) November 22, 2026

La règle est le consensus de quelque 200 participants, si bien que l’opposition formelle d’un seul d’entre eux peut bloquer une décision.

Malgré deux semaines de négociations intenses, la COP31 n’a réussi à entériner que des textes techniques. Le président turc de la COP31, Murat Kurum, a été contraint de reconnaître son échec à faire adopter la proposition de déclaration politique qu’il avait préparée avec la présidence des négociations, et qui devait faire office de principal résultat de la conférence.

Ideologia klimatyzmu się wypaliła? Współprzewodniczący szczytu COP31 w tureckiej Antalyi, minister środowiska Turcji Murat Kurum, poinformował w niedzielę, że rozmowy zakończą się bez wypracowania wspólnego porozumienia przez delegatów i opuścił salę. #opoka https://t.co/1dre4mwaps — Opoka (@opokapl) November 22, 2026

Avec plus de 49 heures de prolongations, cette conférence est devenue la plus longue de la COP Climat, battant le record de la COP25 à Madrid en 2019.

Et son issue, qui a rappelé à certains l’échec retentissant de la COP15 à Copenhague en 2009, alimente encore des appels déjà nombreux à la réforme du fonctionnement des COP.

«Le monde ne peut pas se permettre que cela se reproduise», a jugé le chef de l’ONU Climat, Simon Stiell.

UN Climate Change Executive Secretary Simon Stiell expressed disappointment after negotiators failed to reach agreement on two Presidency-led decisions. For Pacific Small Island Developing States on the frontlines of climate change, the deadlock only underscores the odds they have to overcome in the multilateral negotiation process. Read More: https://t.co/sGfg4FgesN #Climate #COP31 #Negotiations #Pacific — Islands Business (@ib_magazine_) November 23, 2026

Électricité et financements

Les attentes étaient limitées avant ce grand rendez-vous onusien. Un accord substantiel était rendu d’autant plus compliqué par la flambée des prix de l’énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. Et en l’absence, une nouvelle fois, des États-Unis.

«Il est évident que nous traversons une période difficile sur le plan géopolitique. C’est la réalité», a concédé le Premier ministre australien Anthony Albanese, dont le pays coprésidait la conférence, tout en soulignant l’importance de la question climatique pour les États insulaires du Pacifique: «Pour être crédible, la condition première est l’action sur le changement climatique».

La planète subit toujours davantage les effets du déclenchement d’origine humaine, entre des crues meurtrières au Népal et des vagues de chaleur en Europe, et le franchissement du seuil de 1,5°C est désormais certain.

Au cœur de la discorde également, la demande inscrite dans le texte d’accélérer le recours aux technologies de captation, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS), promues par les entreprises pétro-gazières.

«Le changement climatique nécessite toutes les solutions sur la table», a défendu le représentant saoudien, Mohammad Ayoub.

Le projet de décision contient aussi l’objectif, porté par la Turquie, d’augmenter «la part de l’électricité dans la consommation totale d’énergie finale à 35% à l’échelle mondiale d’ici 2035», associé à des efforts pour augmenter le recours à une «énergie propre».

D’âpres débats ont également eu lieu au sujet des financements que les pays développés, historiquement responsables de la plupart des émissions, se sont engagés à verser aux pays plus pauvres pour les aider à lutter contre les effets du changement climatique.

Les Européens avaient prévenu avant la COP qu’ils n’avaient aucunement l’intention d’apporter des financements supplémentaires mais simplement d’assurer des engagements passés.