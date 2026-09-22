Météo. Chaleur persistante ce mardi 22 septembre avec des averses orageuses dans le sud du Royaume

- Temps assez chaud à localement chaud sur les provinces sud, le Sud-est, l’intérieur du Souss et les plaines intérieures.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines près des côtes.

- Nuages d’origine tropicale sur le Sud des provinces sahariennes avec ondées ou averses orageuses, par endroits.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois et les provinces Sud.

- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 22/27°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 15/22°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur les côtes centres, les Haut et Anti-Atlas et l’intérieur des provinces sahariennes, et peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit ainsi qu’au long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 22 septembre 2026:

– Oujda min 16 max 30

– Bouarfa min 14 max 29

– Al Hoceïma min 16 max 27

– Tétouan min 20 max 25

– Sebta min 20 max 23

– Mellilia min 18 max 25

– Tanger min 22 max 34

– Kénitra min 19 max 32

– Rabat min 19 max 27

– Casablanca min 18 max 31

– El Jadida min 18 max 28

– Settat min 17 max 35

– Safi min 17 max 38

– Khouribga min 21 max 35

– Béni Mellal min 22 max 34

– Marrakech min 20 max 37

– Meknès min 21 max 33

– Fès min 19 max 33

– Ifrane min 15 max 25

– Taounate min 23 max 36

– Errachidia min 18 max 31

– Ouarzazate min 13 max 33

– Agadir min 21 max 40

– Essaouira min 25 max 38

– Laâyoune min 20 max 40

– Es-Semara min 23 max 41

– Dakhla min 21 max 23

– Aousserd min 25 max 39

– Lagouira min 22 max 29

– Midelt min 14 max 27.