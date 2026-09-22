Société

Météo. Chaleur persistante ce mardi 22 septembre avec des averses orageuses dans le sud du Royaume

Lagune de Oualidia.. DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 22 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/09/2026 à 06h57

- Temps assez chaud à localement chaud sur les provinces sud, le Sud-est, l’intérieur du Souss et les plaines intérieures.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines près des côtes.

- Nuages d’origine tropicale sur le Sud des provinces sahariennes avec ondées ou averses orageuses, par endroits.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois et les provinces Sud.

- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 22/27°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 15/22°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur les côtes centres, les Haut et Anti-Atlas et l’intérieur des provinces sahariennes, et peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit ainsi qu’au long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo: orages, grêle et vagues de chaleur prévus dans plusieurs provinces du Royaume

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 22 septembre 2026:

Oujda min 16 max 30

Bouarfa min 14 max 29

Al Hoceïma min 16 max 27

Tétouan min 20 max 25

Sebta min 20 max 23

Mellilia min 18 max 25

Tanger min 22 max 34

Kénitra min 19 max 32

Rabat min 19 max 27

Casablanca min 18 max 31

El Jadida min 18 max 28

Settat min 17 max 35

Safi min 17 max 38

Khouribga min 21 max 35

Béni Mellal min 22 max 34

Marrakech min 20 max 37

Meknès min 21 max 33

Fès min 19 max 33

Ifrane min 15 max 25

Taounate min 23 max 36

Errachidia min 18 max 31

Ouarzazate min 13 max 33

Agadir min 21 max 40

Essaouira min 25 max 38

Laâyoune min 20 max 40

Es-Semara min 23 max 41

Dakhla min 21 max 23

Aousserd min 25 max 39

Lagouira min 22 max 29

Midelt min 14 max 27.

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/09/2026 à 06h57
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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