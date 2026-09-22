Météo. Chaleur persistante ce mardi 22 septembre avec des averses orageuses dans le sud du Royaume

- Temps assez chaud à localement chaud sur les provinces sud, le Sud-est, l’intérieur du Souss et les plaines intérieures.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines près des côtes.
- Nuages d’origine tropicale sur le Sud des provinces sahariennes avec ondées ou averses orageuses, par endroits.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois et les provinces Sud.
- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 22/27°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 15/22°C partout ailleurs.
- Température en hausse sur les côtes centres, les Haut et Anti-Atlas et l’intérieur des provinces sahariennes, et peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit ainsi qu’au long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 22 septembre 2026:
– Oujda min 16 max 30
– Bouarfa min 14 max 29
– Al Hoceïma min 16 max 27
– Tétouan min 20 max 25
– Sebta min 20 max 23
– Mellilia min 18 max 25
– Tanger min 22 max 34
– Kénitra min 19 max 32
– Rabat min 19 max 27
– Casablanca min 18 max 31
– El Jadida min 18 max 28
– Settat min 17 max 35
– Safi min 17 max 38
– Khouribga min 21 max 35
– Béni Mellal min 22 max 34
– Marrakech min 20 max 37
– Meknès min 21 max 33
– Fès min 19 max 33
– Ifrane min 15 max 25
– Taounate min 23 max 36
– Errachidia min 18 max 31
– Ouarzazate min 13 max 33
– Agadir min 21 max 40
– Essaouira min 25 max 38
– Laâyoune min 20 max 40
– Es-Semara min 23 max 41
– Dakhla min 21 max 23
– Aousserd min 25 max 39
– Lagouira min 22 max 29
– Midelt min 14 max 27.