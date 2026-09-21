Alerte météo: orages, grêle et vagues de chaleur prévus dans plusieurs provinces du Royaume

Des averses orageuses avec grêle et rafale de vent sous orages, ainsi qu’un temps chaud sont attendus, lundi et mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des averses orageuses avec grêle et rafale de vent sous orages (20 à 30 mm) sont prévues, lundi de 14H00 à 23H00, dans les provinces d’Aousserd, Errachidia, Zagora, Tinghir, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Ouarzazate, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, un temps chaud avec des températures oscillant entre 38° et 40°C concernera, lundi et mardi, les provinces de Khémisset, Taroudant, Laayoune, Chtouka-Ait Baha, Inezgane-Ait Melloul, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Berrechid, Settat, Sidi Bennour, Youssoufia, Tarfaya, Guelmim, Tan-Tan et Agadir-Ida-Ou-Tanane.