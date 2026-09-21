Société

Alerte météo: orages, grêle et vagues de chaleur prévus dans plusieurs provinces du Royaume

La Direction générale de la météorologie (DGM) annonce, pour lundi et mardi, des averses orageuses parfois accompagnées de grêle et de rafales de vent dans plusieurs provinces, combinées à un temps chaud persistant avec des températures pouvant atteindre 40°C dans plusieurs régions.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/09/2026 à 13h09

Des averses orageuses avec grêle et rafale de vent sous orages, ainsi qu’un temps chaud sont attendus, lundi et mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des averses orageuses avec grêle et rafale de vent sous orages (20 à 30 mm) sont prévues, lundi de 14H00 à 23H00, dans les provinces d’Aousserd, Errachidia, Zagora, Tinghir, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Ouarzazate, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, un temps chaud avec des températures oscillant entre 38° et 40°C concernera, lundi et mardi, les provinces de Khémisset, Taroudant, Laayoune, Chtouka-Ait Baha, Inezgane-Ait Melloul, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Berrechid, Settat, Sidi Bennour, Youssoufia, Tarfaya, Guelmim, Tan-Tan et Agadir-Ida-Ou-Tanane.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/09/2026 à 13h09
#Météo#Alerte#Vague de chaleur

Articles les plus lus

1
Espagne-Maroc: dépasser la crise
2
Sept barrages dépassent 80% de réalisation: le point sur les grands réservoirs en chantier
3
L’Association des barreaux du Maroc décide la poursuite de la grève illimitée des avocats
4
Sebta: l’échec cinglant de la croisade anti-marocaine de PP et Vox au Parlement européen
5
Archives militaires de Vincennes. Ep. 11. Sahara oriental: la souveraineté marocaine effacée
6
Ahfir-Saïdia: les travaux de la route nationale n°17 touchent à leur fin
7
Sebta: comment la «victoire» annoncée des droites se liquéfie à la lecture de la résolution du Parlement européen
8
Les bâtisseurs de l’Alhambra: les mains qu’on n’a pas voulu voir
Revues de presse

Voir plus