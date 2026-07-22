Météo. Chaleur localement forte, ciel dégagé sur l’Atlas et l’extrême Sud ce mercredi 22 juillet

- Temps chaud à localement très chaud sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rehamna, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et la Méditerranée avec formations brumeuses par endroits.
- Ciel peu a passagèrement nuageux sur l’Atlas et l’extrême Sud du Royaume.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes.
- Température minimale de l’ordre de 26/33°c sur l’intérieur du Souss et le Sud-Est, de 15/21°c sur l’Atlas, les plaines atlantiques Nord et Centre et l’Ouest des provinces sahariennes et de 24/30°c partout ailleurs.
- Température du jour en hausse sur la Méditerranée et les plaines atlantiques Nord et en baisse ailleurs.
- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au nord de Jorf et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 22 juillet 2026:
– Oujda min 27 max 47
– Bouarfa min 24 max 41
– Al Hoceima min 21 max 30
– Tétouan min 22 max 35
– Sebta min 23 max 30
– Mellilia min 24 max 29
– Tanger min 22 max 32
– Kénitra min 20 max 32
– Rabat min 17 max 31
– Casablanca min 22 max 27
– El Jadida min 21 max 27
– Settat min 19 max 37
– Safi min 19 max 33
– Khouribga min 20 max 44
– Béni Mellal min 25 max 45
– Marrakech min 23 max 47
– Meknès min 22 max 42
– Fès min 22 max 43
– Ifrane min 23 max 37
– Taounate min 23 max 46
– Errachidia min 25 max 42
– Ouarzazate min 23 max 42
– Agadir min 19 max 25
– Essaouira min 17 max 27
– Laâyoune min 21 max 31
– Es-Semara min 21 max 39
– Dakhla min 16 max 26
– Aousserd min 21 max 44
– Lagouira min 18 max 28
– Midelt min 25 max 38