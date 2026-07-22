Météo. Chaleur localement forte, ciel dégagé sur l’Atlas et l’extrême Sud ce mercredi 22 juillet

- Temps chaud à localement très chaud sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rehamna, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et la Méditerranée avec formations brumeuses par endroits.

- Ciel peu a passagèrement nuageux sur l’Atlas et l’extrême Sud du Royaume.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 26/33°c sur l’intérieur du Souss et le Sud-Est, de 15/21°c sur l’Atlas, les plaines atlantiques Nord et Centre et l’Ouest des provinces sahariennes et de 24/30°c partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur la Méditerranée et les plaines atlantiques Nord et en baisse ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au nord de Jorf et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Canicule à Jerada: plus de 40°C enregistrés, la province active un dispositif de prévention renforcé

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 22 juillet 2026:

– Oujda min 27 max 47

– Bouarfa min 24 max 41

– Al Hoceima min 21 max 30

– Tétouan min 22 max 35

– Sebta min 23 max 30

– Mellilia min 24 max 29

– Tanger min 22 max 32

– Kénitra min 20 max 32

– Rabat min 17 max 31

– Casablanca min 22 max 27

– El Jadida min 21 max 27

– Settat min 19 max 37

– Safi min 19 max 33

– Khouribga min 20 max 44

– Béni Mellal min 25 max 45

– Marrakech min 23 max 47

– Meknès min 22 max 42

– Fès min 22 max 43

– Ifrane min 23 max 37

– Taounate min 23 max 46

– Errachidia min 25 max 42

– Ouarzazate min 23 max 42

– Agadir min 19 max 25

– Essaouira min 17 max 27

– Laâyoune min 21 max 31

– Es-Semara min 21 max 39

– Dakhla min 16 max 26

– Aousserd min 21 max 44

– Lagouira min 18 max 28

– Midelt min 25 max 38