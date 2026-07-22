Société

Météo. Chaleur localement forte, ciel dégagé sur l’Atlas et l’extrême Sud ce mercredi 22 juillet

Fès.

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 22 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/07/2026 à 06h00

- Temps chaud à localement très chaud sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rehamna, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et la Méditerranée avec formations brumeuses par endroits.

- Ciel peu a passagèrement nuageux sur l’Atlas et l’extrême Sud du Royaume.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 26/33°c sur l’intérieur du Souss et le Sud-Est, de 15/21°c sur l’Atlas, les plaines atlantiques Nord et Centre et l’Ouest des provinces sahariennes et de 24/30°c partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur la Méditerranée et les plaines atlantiques Nord et en baisse ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au nord de Jorf et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Canicule à Jerada: plus de 40°C enregistrés, la province active un dispositif de prévention renforcé

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 22 juillet 2026:

Oujda min 27 max 47

Bouarfa min 24 max 41

Al Hoceima min 21 max 30

Tétouan min 22 max 35

Sebta min 23 max 30

Mellilia min 24 max 29

Tanger min 22 max 32

Kénitra min 20 max 32

Rabat min 17 max 31

Casablanca min 22 max 27

El Jadida min 21 max 27

Settat min 19 max 37

Safi min 19 max 33

Khouribga min 20 max 44

Béni Mellal min 25 max 45

Marrakech min 23 max 47

Meknès min 22 max 42

Fès min 22 max 43

Ifrane min 23 max 37

Taounate min 23 max 46

Errachidia min 25 max 42

Ouarzazate min 23 max 42

Agadir min 19 max 25

Essaouira min 17 max 27

Laâyoune min 21 max 31

Es-Semara min 21 max 39

Dakhla min 16 max 26

Aousserd min 21 max 44

Lagouira min 18 max 28

Midelt min 25 max 38

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/07/2026 à 06h00
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages#canicule

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