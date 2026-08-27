Météo. Chaleur dans l’intérieur, orages sur l’Atlas et brumes côtières ce jeudi 27 août

- Temps assez chaud à localement chaud sur l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques.
- Bruine matinale ou gouttes de pluie éparses sur le Tangérois.
- Ondées et orages sur l’est de la rive méditerranéenne, l’Atlas, le Nord de l’Oriental et le Sud-Est.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, l’Oriental, l’Atlas, ses versants est et les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-est, l’extrême sud du pays et le sud de l’Oriental, de 20/23°C près des côtes et sur la vallée de Moulouya et l’Est de la Méditerranée et de 15/19°C ailleurs.
- Température en légère hausse sur le Souss et le Nord des provinces du Sud, et en baisse ou peu variable ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 27 août 2026:
– Oujda min 19 max 30
– Bouarfa min 30 max 41
– Al Hoceima min 23 max 26
– Tétouan min 20 max 28
– Sebta min 22 max 26
– Mellilia min 23 max 25
– Tanger min 20 max 26
– Kénitra min 15 max 28
– Rabat min 14 max 27
– Casablanca min 20 max 26
– El Jadida min 18 max 26
– Settat min 15 max 31
– Safi min 17 max 28
– Khouribga min 16 max 30
– Béni Mellal min 18 max 32
– Marrakech min 18 max 35
– Meknès min 18 max 29
– Fès min 19 max 29
– Ifrane min 13 max 29
– Taounate min 20 max 30
– Errachidia min 26 max 36
– Ouarzazate min 21 max 38
– Agadir min 19 max 28
– Essaouira min 17 max 24
– Laâyoune min 19 max 30
– Es-Semara min 19 max 36
– Dakhla min 19 max 26
– Aousserd min 28 max 42
– Lagouira min 21 max 30
– Midelt min 18 max 35