Météo. Chaleur dans l’intérieur, orages sur l’Atlas et brumes côtières ce jeudi 27 août

Envol de flamants roses dans l'embouchure de l'oued Souss, près d'Agadir. Cet oiseau migrateur, au plumage rose clair, au bec court et recourbé, peut se propulser, son cou et ses longues pattes roses et palmées étirés, sur plusieurs centaines de kilomètres... à 60 km/h. . Jerzy Strzelecki

- Temps assez chaud à localement chaud sur l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques.

- Bruine matinale ou gouttes de pluie éparses sur le Tangérois.

- Ondées et orages sur l’est de la rive méditerranéenne, l’Atlas, le Nord de l’Oriental et le Sud-Est.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, l’Oriental, l’Atlas, ses versants est et les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-est, l’extrême sud du pays et le sud de l’Oriental, de 20/23°C près des côtes et sur la vallée de Moulouya et l’Est de la Méditerranée et de 15/19°C ailleurs.

- Température en légère hausse sur le Souss et le Nord des provinces du Sud, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 27 août 2026:

– Oujda min 19 max 30

– Bouarfa min 30 max 41

– Al Hoceima min 23 max 26

– Tétouan min 20 max 28

– Sebta min 22 max 26

– Mellilia min 23 max 25

– Tanger min 20 max 26

– Kénitra min 15 max 28

– Rabat min 14 max 27

– Casablanca min 20 max 26

– El Jadida min 18 max 26

– Settat min 15 max 31

– Safi min 17 max 28

– Khouribga min 16 max 30

– Béni Mellal min 18 max 32

– Marrakech min 18 max 35

– Meknès min 18 max 29

– Fès min 19 max 29

– Ifrane min 13 max 29

– Taounate min 20 max 30

– Errachidia min 26 max 36

– Ouarzazate min 21 max 38

– Agadir min 19 max 28

– Essaouira min 17 max 24

– Laâyoune min 19 max 30

– Es-Semara min 19 max 36

– Dakhla min 19 max 26

– Aousserd min 28 max 42

– Lagouira min 21 max 30

– Midelt min 18 max 35