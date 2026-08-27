Société

Météo. Chaleur dans l’intérieur, orages sur l’Atlas et brumes côtières ce jeudi 27 août

Envol de flamants roses dans l'embouchure de l'oued Souss, près d'Agadir. Cet oiseau migrateur, au plumage rose clair, au bec court et recourbé, peut se propulser, son cou et ses longues pattes roses et palmées étirés, sur plusieurs centaines de kilomètres... à 60 km/h.

Envol de flamants roses dans l'embouchure de l'oued Souss, près d'Agadir. Cet oiseau migrateur, au plumage rose clair, au bec court et recourbé, peut se propulser, son cou et ses longues pattes roses et palmées étirés, sur plusieurs centaines de kilomètres... à 60 km/h. . Jerzy Strzelecki 

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 27 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/08/2026 à 05h59

- Temps assez chaud à localement chaud sur l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques.

- Bruine matinale ou gouttes de pluie éparses sur le Tangérois.

- Ondées et orages sur l’est de la rive méditerranéenne, l’Atlas, le Nord de l’Oriental et le Sud-Est.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, l’Oriental, l’Atlas, ses versants est et les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-est, l’extrême sud du pays et le sud de l’Oriental, de 20/23°C près des côtes et sur la vallée de Moulouya et l’Est de la Méditerranée et de 15/19°C ailleurs.

- Température en légère hausse sur le Souss et le Nord des provinces du Sud, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 27 août 2026:

Oujda min 19 max 30

Bouarfa min 30 max 41

Al Hoceima min 23 max 26

Tétouan min 20 max 28

Sebta min 22 max 26

Mellilia min 23 max 25

Tanger min 20 max 26

Kénitra min 15 max 28

Rabat min 14 max 27

Casablanca min 20 max 26

El Jadida min 18 max 26

Settat min 15 max 31

Safi min 17 max 28

Khouribga min 16 max 30

Béni Mellal min 18 max 32

Marrakech min 18 max 35

Meknès min 18 max 29

Fès min 19 max 29

Ifrane min 13 max 29

Taounate min 20 max 30

Errachidia min 26 max 36

Ouarzazate min 21 max 38

Agadir min 19 max 28

Essaouira min 17 max 24

Laâyoune min 19 max 30

Es-Semara min 19 max 36

Dakhla min 19 max 26

Aousserd min 28 max 42

Lagouira min 21 max 30

Midelt min 18 max 35

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/08/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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