L’écoulement de dangereux pesticides sur les marchés menace la santé des Marocains

L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ( ONSSA) a interdit la vente de certains pesticides dangereux qui ont été écoulés sur les marchés sans autorisation et qui constituent une menace pour la santé des Marocains.

Jusqu’à fin juillet, l’Office a contrôlé plus de 1127 distributeurs de pesticides, rapporte le quotidien Al Akhbar du week-end ( 19 et 20 août). Des sources du ministère de l’Agriculture indiquent que l’ONSSA a pris la décision de retirer plus de 300 pesticides du marché national et a établi plus de 40 procès-verbaux constatant des infractions dont les auteurs ont été déférés devant les tribunaux compétents.

Les contrevenants sont accusés de n’avoir pas respecté les conditions de conservation et de stockage ainsi que la tenue d’un registre d’achat et de vente des pesticides. L’ONSSA a également interdit à la vente 42 matières actives après avoir procédé à leur réévaluation et a restreint l’utilisation de 11 autres en prenant en considération les produits de substitution disponibles afin d’assurer la protection des cultures de toutes sortes de maladies.

L’Office a, par ailleurs, demandé à toutes les sociétés importatrices de n’approvisionner que les vendeurs enregistrés sur le site électronique réservé à cet effet avec l’obligation de conserver les registres d’achat et de vente. Il a, en outre, demandé aux chambres d’agriculture et aux fédérations professionnelles d’inciter les utilisateurs de ces produits à les acheter exclusivement chez les vendeurs inscrits sur la liste ou dans les sociétés importatrices dûment autorisées.

Le quotidien Al Akhbar souligne que l’ONSSA autorise l’utilisation de pesticides répondant aux normes techniques en vigueur à l’échelle internationale. Aucun pesticide ne sera exposé à la vente s’il ne remplit pas les conditions de sécurité et d’efficacité tout en encourageant et en facilitant les procédures d’autorisation des pesticides biologiques.

L’Office procède aussi au contrôle de la qualité des pesticides et autres matériels destinés à l’agriculture ainsi que des sociétés accréditées et des points de distribution et de vente à travers l’ensemble du territoire. Afin d’assurer l’utilisation propre et rationnelle des pesticides, les services spécialisés de l’ONSSA font le suivi de l’état de santé des plantes pour préparer et publier des alertes agricoles sur l’état de santé des plus importantes cultures. L’ONSSA contrôle aussi les résidus des pesticides dans les légumes, les fruits et les plantes aromatiques destinés à la consommation locale en prélevant et en analysant des échantillons au niveau des exploitations agricoles.