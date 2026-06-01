Hajj 2026: Tanger célèbre le retour de ses premiers pèlerins dans une ambiance empreinte de spiritualité

Vers 23h00, dans la nuit de dimanche à lundi, un avion de la Royal Air Maroc s’est posé à l’aéroport international Ibn Battouta de Tanger avec à son bord environ 268 pèlerins. Ces derniers retrouvaient le sol national après avoir accompli les rites du Hajj dans les Lieux saints.

À l’extérieur de l’aérogare, l’émotion était palpable. Des familles venues de Tanger, Tétouan, Ksar El Kébir, Chefchaouen et Assilah attendaient leurs proches avec impatience. Fidèles aux traditions marocaines, les retrouvailles se sont déroulées dans une ambiance festive, au rythme des youyous et avec des dattes et du lait en guise de bienvenue.

À leur descente d’avion, les pèlerins ont exprimé une immense émotion après avoir accompli ce pilier fondamental de l’islam. Plusieurs d’entre eux ont confié que ce voyage spirituel représentait le rêve de toute une vie. «Je souhaite que chaque musulman puisse vivre cette expérience spirituelle et que Dieu la facilite à tous», a déclaré l’une des pèlerines dans une déclaration accordée à Le360.

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Les témoignages recueillis à l’aéroport ont également mis en avant les conditions dans lesquelles les rites se sont déroulés cette année en Arabie saoudite. Malgré les températures particulièrement élevées enregistrées durant les journées d’Arafat, Mina et Muzdalifah, les conditions d’organisation sont restées satisfaisantes, ont expliqué les pélerins.

«Le voyage a été une véritable réussite. Malgré la chaleur intense, nous avons puisé dans notre foi la patience et la force nécessaires pour surmonter les épreuves», a témoigné l’un d’eux.

Les pèlerins ont également tenu à souligner l’atmosphère de sérénité et de sécurité qui a prévalu tout au long de leur séjour. Selon eux, les conditions étaient parfaitement réunies pour leur permettre d’accomplir leurs rites dans la dignité, grâce à un suivi rigoureux de la mission marocaine et des agences d’encadrement. À ce propos, un pèlerin a témoigné de sa satisfaction globale: «Toutes les conditions étaient au rendez-vous, l’accueil était à la hauteur, nous n’avons vraiment rien à redire sur le niveau de prise en charge».

Un premier contingent du Hajj 2026 accueilli avec émotion à Tanger. (S.Kadry/Le360)

Cette arrivée marque le début du ballet des retours, entamé le dimanche 31 mai 2026. L’opération de rapatriement se poursuivra progressivement jusqu’au 18 juin, date de la dernière rotation aérienne prévue.

À titre de rappel, le dispositif logistique pour cette saison 1447 H a mobilisé 78 vols, dont 69 liaisons directes vers Médine, comme l’avait précisé le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq. Le contingent marocain totalise cette année 34.000 fidèles, dont 22.200 relevant de l’organisation officielle et 11.800 pris en charge par les agences privées.

À l’échelle mondiale, les autorités saoudiennes ont annoncé que le nombre total de pèlerins ayant accompli le Hajj cette année 1447 H a atteint plus d’1,7 million de fidèles, dont plus d’1,5 million venus de l’étranger à travers les différents points d’entrée du royaume saoudien.