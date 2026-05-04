Hajj 2026: lancement des premiers vols depuis Rabat et déploiement du dispositif «Route de La Mecque»

Le premier contingent de pèlerins marocains a décollé, lundi 4 mai, de l’aéroport de Rabat-Salé à destination des Lieux saints de l’islam, donnant le coup d’envoi effectif de la saison du Hajj 2026. Cette première rotation intervient après la lecture de la lettre royale adressée aux fidèles et la présentation du dispositif intégré «Route de La Mecque», un mécanisme de facilitation destiné à externaliser et à finaliser, en amont, l’ensemble des formalités administratives, sanitaires et logistiques. Au total, près de 17.000 pèlerins marocains devraient bénéficier de ce dispositif.

Avant l’embarquement, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq, a procédé, en présence de l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite à Rabat, Sami bin Abdullah bin Othman Al-Saleh, à la lecture du message adressé par le roi Mohammed VI aux pèlerins. À forte teneur spirituelle et organisationnelle, ce message souligne, notamment en son sixième point, l’impératif de se conformer strictement aux dispositions encadrant le déroulement du Hajj, telles qu’arrêtées par les autorités saoudiennes, afin d’assurer aux fidèles des conditions optimales de sécurité, de sérénité et de bonne organisation.

Le message royal s’inscrit, en outre, dans le cadre d’une coordination soutenue entre le Maroc et le Royaume d’Arabie saoudite, sous l’égide du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salmane Ibn Abdulaziz, et du prince héritier Mohammed ben Salmane.

Sur le plan opérationnel, Ahmed Taoufiq a détaillé les principaux indicateurs de la campagne Hajj 2026. Le programme prévoit un total de 78 vols, dont 69 à destination de Médine. Il a, par ailleurs, salué l’extension du dispositif «Route de La Mecque» à l’aéroport de Rabat-Salé, après son déploiement initial à Casablanca, soulignant l’apport significatif de cette initiative en matière de fluidification des flux et d’optimisation du parcours pèlerin.

Ce dispositif permet aux pèlerins d’accomplir l’ensemble des procédures — enregistrement des bagages, contrôle sanitaire, formalités de passeport et délivrance du visa — directement au Maroc, réduisant ainsi les délais d’attente à l’arrivée en Arabie saoudite. Le calendrier de retour prévoit un premier vol le 31 mai, tandis que la dernière rotation est programmée pour le 18 juin.

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Selon le ministre, cette édition introduit plusieurs améliorations structurelles, articulées autour de trois axes principaux: l’augmentation des vols directs vers Médine, la généralisation du transport en itinéraire unique, et la poursuite du transfert direct des pèlerins vers le site de Arafat. Ces ajustements visent à renforcer la qualité de prise en charge et à améliorer les conditions d’hébergement et de mobilité dans les lieux saints.

De son côté, l’ambassadeur saoudien a précisé le séquencement du dispositif, qui débute par l’accueil des pèlerins et le traitement de leurs bagages, suivi de la vérification des documents sanitaires. Les fidèles sont ensuite orientés vers les guichets de contrôle des passeports pour la validation des visas, avant d’accéder à la zone d’embarquement. À l’arrivée, que ce soit à l’aéroport international Roi-Abdelaziz de Djeddah ou à celui de Médine, les procédures d’entrée sont considérablement simplifiées, s’apparentant à celles d’un vol domestique, sans attente ni formalités supplémentaires.