Hajj 2026: le programme «Route de La Mecque» s’installe à l’aéroport de Rabat-Salé dès ce 4 mai

L’aéroport de Rabat-Salé s’apprête à accueillir le lundi 4 mai, le lancement officiel du programme «Route de la Mecque», en présence du ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, et de l’ambassadeur d’Arabie saoudite au Maroc, Sami bin Abdullah Al-Saleh.

Le choix de la capitale comme seconde station marocaine pour ce dispositif, marqué par le départ d’un premier vol inaugural, intervient après le succès enregistré à l’aéroport Mohammed V de Casablanca. Cette extension témoigne de la solidité de la coopération entre les deux pays et de la volonté commune de faciliter le voyage des pèlerins vers les lieux saints.

Ce programme, pilier de la Vision 2030 saoudienne, repose sur une anticipation complète des formalités de voyage. Concrètement, une mission du ministère de l’Intérieur saoudien assure directement à l’aéroport de départ la vérification des visas électroniques, les contrôles sanitaires ainsi que les procédures de police et de douane.

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Cette organisation permet aux pèlerins, dès leur descente d’avion en Arabie saoudite, d’être transférés immédiatement vers leurs lieux d’hébergement à La Mecque ou à Médine par le biais de couloirs dédiés, sans aucune attente aux guichets de l’immigration.

Pour cette saison 2026, environ 17.000 pèlerins marocains bénéficieront de ce service à travers les pôles de Rabat et Casablanca, soit la moitié du contingent national global de 34.000 fidèles.

La logistique inclut également une gestion intégrée des bagages, qui sont codés, triés puis livrés directement aux résidences des pèlerins, leur épargnant tout effort physique. À noter que l’ambassadeur Sami bin Abdullah Al-Saleh effectuera ultérieurement une visite d’inspection au siège de la mission saoudienne pour superviser la mise en œuvre de ces services.

Depuis son lancement en 2018, l’initiative a déjà bénéfié à plus de 1,25 million de pèlerins dans le monde. Initialement déployé dans des pays comme l’Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, le Bangladesh, la Turquie et la Côte d’Ivoire, le dispositif s’élargit cette année au Sénégal, au Brunei et aux Maldives. Au Maroc, alors que Rabat lance ses activités ce lundi, le premier vol bénéficiant de ce service au départ de l’aéroport Mohammed V de Casablanca est programmé pour le 7 mai prochain.