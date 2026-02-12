Société

Hajj 2026: le programme «Route de La Mecque» étendu à l’aéroport de Rabat-Salé

صورة تعبيرية . حجاج مغاربة قبل رحلة الإقلاع للديار المقدسة

Des pèlerins marocains avant leur départ vers les Lieux saints. (Photo d'illustration). MAP

Les préparatifs de la prochaine saison du Hajj se précisent, avec une évolution notable pour les pèlerins marocains. Lors d’une rencontre avec des journalistes tenue mardi 10 février 2026 à Rabat, l’ambassadeur d’Arabie saoudite, Sami bin Abdullah Al-Saleh, a annoncé l’extension cette année du programme «Route de La Mecque» à l’aéroport de Rabat-Salé, après plusieurs années d’application à Casablanca Mohammed V. Une mesure destinée à simplifier davantage le voyage des fidèles marocains vers les Lieux saints.

Mise en œuvre dans sept pays (la Malaisie, l’Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh, la Turquie, la Côte d’Ivoire et le Maroc), l’initiative saoudienne «Route de La Mecque» permet aux pèlerins de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Le dispositif permet aux pèlerins de finaliser toutes les formalités administratives dans leur pays d’origine: vérification des passeports, visa électronique, biométrie, douane, contrôle sanitaire et gestion des bagages. L’initiative offre des services de codage, de tri et d’enregistrement des bagages au nom de leurs propriétaires, puis les livre à leurs hébergements de sorte qu’ils n’aient pas à attendre dans les halls d’arrivée.

Une délégation saoudienne se rend directement dans les aéroports concernés pour accomplir ces procédures. À leur arrivée en Arabie saoudite, les pèlerins sont directement transférés vers leurs lieux d’hébergement à La Mecque ou Médine, tandis que leurs bagages les y attendent.

Jusqu’ici limité essentiellement à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, le programme sera donc étendu cette année à Rabat-Salé, ce qui devrait permettre à environ 7.000 pèlerins supplémentaires d’en bénéficier.

En vigueur au Maroc depuis près de cinq ans, le dispositif a déjà profité à environ 54.000 pèlerins marocains, dont près de 11.000 l’an dernier. Face à son succès, les autorités saoudiennes souhaitent en élargir l’accès afin d’améliorer la fluidité du déplacement et le confort des fidèles. Une délégation saoudienne est d’ailleurs attendue dans les prochains jours au Maroc pour finaliser les aspects opérationnels de la nouvelle saison.

#Hajj#La Mecque#Maroc#Rabat#Salé

