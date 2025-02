Hajj 2025: voici le montant des frais fixés pour les pèlerins encadrés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques

Après avoir passé en revue les mesures prises depuis sa première réunion et examiné les points à l’ordre du jour, la commission royale chargée du pèlerinage a décidé de fixer à 63.770 dirhams le montant des frais au titre de la saison du Hajj 1446 de l’hégire, et ce dans le cadre de la liste des pèlerins encadrés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Par conséquent, il a été décidé de rembourser le montant de 1.230 dirhams aux personnes ayant déjà versé la somme forfaitaire de 65.000 dirhams pour les frais du Hajj, et ce, à partir du lundi 24 février, indique un communiqué du ministère.