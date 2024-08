Hajj 1446: le ministère des Habous durcit les conditions d’accès aux pèlerins

Le ministère des Habous et des affaires islamiques a fixé les frais du Hajj 1446 à un montant approximatif de 65.000 dirhams pour les Marocains sélectionnés via un tirage au sort.

Cette somme pourrait toutefois être revue ultérieurement, soit à la hausse, soit à la baisse, relaie Assabah de ce mardi 27 août.

Le ministère indique que les agences de Barid Bank continueront de percevoir les frais de Hajj du lundi 2 au vendredi 20 septembre 2024, pour les deux régimes, «avec acceptation du chèque certifié».

L’opération d’enregistrement des pèlerins pour la prochaine saison a donné lieu à la répartition des quotas entre 22.500 pèlerins encadrés par le ministère des Habous et des affaires islamiques, et 11500 Hajjs encadrés par les agences de voyages, alors que le tirage au sort s’est déroulé entre le 8 et 19 juillet 2024.

Concernant le rituel de l’ascension (jour de la Tarwiya) le Conseil supérieur des oulémas a émis une fatwa autorisant les pèlerins marocains à procéder directement à l’ascension du Mont Arafat, le 9 Dou Al Hijja, sans passer par Mina, et ce, «afin de leur épargner plusieurs contraintes et une grande pénibilité», précise le ministère.

Par ailleurs, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale fournira gratuitement, tout comme les années précédentes, les différents vaccins recommandés par le ministère saoudien du Haj et de la Omra.

L’examen médical sera «durci», précise le ministère de la Santé, car «ne seront autorisés à se rendre dans les Lieux Saints que les Marocains qui remplissent les conditions de capacités physiques, mentales et psychiques, ainsi que les femmes enceintes de moins de cinq mois».

Les examens médicaux seront directement entamés après l’achèvement de l’opération de paiement des frais de Hajj.

En ce qui concerne le transport aérien, le ministère de l’Intérieur a indiqué que le prix du billet d’avion sera maintenu à 12.400 dirhams pour les pèlerins de l’organisation officielle, et à 10.000 dirhams pour les membres de la délégation officielle.