Hajj 2025: coopération renforcée entre le Maroc et l’Arabie saoudite pour faciliter l’accueil et le déplacement des pèlerins

Tawfiq Bin Fawzan Al-Rabiah, ministre saoudien du Hajj et de la Omra, et Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques, le 11 février 2025 à Rabat.

Au cours de cette entrevue, Ahmed Toufiq a mis en avant la solidité des relations fraternelles unissant le Maroc et l’Arabie saoudite, soulignant la détermination des deux Chefs d’État à les consolider dans les différents domaines.

Le ministre a également loué les efforts déployés par le gouvernement du roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, et du prince héritier et président du conseil des ministres Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, pour développer le système de la Omra et les services de visite, et faciliter le déplacement des pèlerins vers la Mecque et Médine.

Pour sa part, Tawfiq Bin Fawzan Al-Rabiah s’est félicité de la coopération fructueuse entre le ministère du Hajj et de la Omra d’Arabie saoudite et le ministère des Habous et des Affaires islamiques du Maroc.

Il a par ailleurs mis en exergue le rôle que joue le ministère marocain dans l’organisation des affaires du Hajj et de la Omra, en mettant à la disposition des pèlerins les meilleurs services et en veillant à leur bien-être lors de l’accomplissement des rites de la Omra et des visites aux Lieux saints.

Coordination et partage des meilleures pratiques

Les deux ministres ont exploré les moyens de renforcer l’action commune et l’échange d’expertises dans les domaines de la sensibilisation religieuse et des services logistiques. Ils ont, également, souligné l’importance des échanges de visites entre les responsables des deux ministères afin d’appuyer la coordination continue et partager les meilleures pratiques, dans le but d’améliorer les prestations présentées aux pèlerins et aux visiteurs des Lieux saints.

Les deux ministres ont réaffirmé leur engagement à consolider les liens de coopération et de coordination entre les deux pays frères au service des pèlerins, en vue de leur garantir un voyage sûr et fluide pour accomplir les rites de la Omra dans un climat empreint de sérénité et de recueillement.