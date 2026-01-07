Hajj 2025: économies de près de 3.000 DH pour les pèlerins marocains cette année

En ce mardi, le ministère des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq a annoncé une baisse significative du coût du Hajj pour la saison 2025. Le tarif a été fixé à 63.770 dirhams cette année, contre 66.865 dirhams lors de la saison précédente, offrant ainsi aux familles marocaines une économie d’environ 3.000 dirhams.

Selon le ministre, cette baisse n’est pas le fruit du hasard. Elle s’explique par plusieurs mesures concrètes, notamment une coordination précoce avec Bank Al-Maghrib, qui a permis d’appliquer un taux de change préférentiel pour le riyal saoudien, fixé à 2,6118 DH, inférieur à celui de la saison précédente.

Cette décision est essentielle puisque la majeure partie du Hajj se déroule en Arabie Saoudite et que le coût des billets, de l’hébergement, des repas et des transports dépend directement de la valeur du riyal par rapport au dirham. L’application de ce taux préférentiel a contribué ainsi à réduire de manière significative le coût global du pèlerinage pour les Marocains.

Au-delà de cet avantage monétaire, la Commission Royale chargée du Hajj, en collaboration avec une commission ministérielle, a optimisé l’organisation de l’ensemble du voyage. Les billets d’avion, l’hébergement à La Mecque et à Médine, la restauration et les transports entre les lieux saints ont été soigneusement étudiés pour offrir un pèlerinage plus confortable, sûr et efficace, tout en maîtrisant les coûts.

Ainsi, le coût final prend en compte tous les services indispensables au bon déroulement du pèlerinage, incluant le transport des bagages, les services supplémentaires, l’assurance et le visa, ainsi que la TVA de 15 % imposée par les autorités saoudiennes.

Les frais d’encadrement et les commissions des services bancaires d’Al Barid Bank sont également intégrés, offrant une transparence totale sur la composition des frais et permettant aux familles de mieux anticiper leur budget pour ce voyage spirituel.