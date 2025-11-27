Hajj: l’inscription électronique des candidats au pèlerinage fixée du 8 au 19 décembre

La Commission Royale chargée du pèlerinage a décidé l’ouverture des inscriptions aux citoyennes et citoyens âgés de 18 ans et plus et n’ayant pas accompli le Hajj durant les dix dernières années, précise le ministère dans un communiqué.

L’inscription électronique se fera via le site web du ministère (www.habous.gov.ma) selon deux listes: la première réservée aux personnes souhaitant accomplir le Hajj sous l’encadrement du ministère et la seconde à ceux préférant passer par les agences de voyages.

Pour les personnes âgées, il est nécessaire de s’inscrire avec un membre de la famille dont l’âge ne dépasse pas 50 ans et jouissant d’une condition physique lui permettant d’accompagner et assister le pèlerin dans les différents rituels du pèlerinage.