Hajj 2026: premier départ des pèlerins de Laâyoune vers les Lieux saints via Casablanca

Vue de l'embarquement des pèlerins de la région Laâyoune-Sakia El Hamra à l'aéroport Hassan Ier, s'apprêtant à monter à bord de l'avion de la Royal Air Maroc pour leur voyage spirituel vers les Lieux Saints. (H.Yara/Le360)

Le premier vol des pèlerins de la région Laâyoune-Sakia El Hamra a décollé de l’aéroport Hassan Ier Airport Laayoune ce dimanche 3 mai 2026. Dès 03h25, un premier groupe de fidèles a quitté Laâyoune à destination de Casablanca, marquant le coup d’envoi d’une série de trois vols programmés à la même heure jusqu’au 5 mai.

Au total, 383 pèlerins, originaires de Laâyoune, Smara, Boujdour et Tarfaya, s’apprêtent à accomplir le cinquième pilier de l’islam. Deux autres vols sont prévus les 4 et 5 mai afin d’assurer l’acheminement de l’ensemble de la délégation régionale pour la saison 1447 de l’Hégire.

Sur le plan de la préparation, le délégué régional des Affaires islamiques, Mohamed Al-Amari, précise que les pèlerins ont suivi un cycle de formation intensif de six mois. Ce programme a comporté 191 leçons pratiques et théoriques réparties entre les différentes provinces: 30 cours à Laâyoune, 24 à Smara, 22 à Boujdour et 25 à Tarfaya. Cet encadrement vise à assurer une parfaite connaissance des piliers et des rituels du Hajj avant le départ.

Le bon déroulement des opérations logistiques a été souligné par les pèlerins eux-mêmes lors de leur passage à l’aéroport. Un pèlerin venu de Boujdour a partagé son expérience: «Les responsables ont fait leur devoir de la meilleure façon, de Boujdour jusqu’à Laâyoune. À notre arrivée au sein de l’aéroport, nous avons été très bien accueillis, la sécurité est présente et tout s’est bien passé, notamment pour le poids des bagages et les formalités, nous n’avons trouvé aucune difficulté.»

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De son côté, le cheikh Hayssoun, arrivé de Smara par un bus mis à disposition par les autorités locales, a également témoigné de la qualité de la réception: «Nous tenons à remercier les autorités de Smara pour avoir facilité notre transport vers l’aéroport de Laâyoune. Dès notre arrivée, nous avons bénéficié d’un accueil chaleureux, depuis les agents de police jusqu’aux services en charge des visas. Nous espérons qu’à l’avenir, la ville de Smara pourra organiser directement ces départs, soit vers Casablanca, soit vers les Lieux saints.»

L’opération se poursuit sous la supervision d’une dizaine d’encadrants et de cadres de la délégation régionale ainsi que du personnel aéroportuaire. En attendant les prochains vols, les familles et les officiels, dont le Pacha de la ville, ont accompagné ces premiers départs dans une atmosphère de piété, marquée par les prières des fidèles pour la santé du Roi et la prospérité du pays.