Hajj 2026: en route vers La Mecque, les images du départ depuis l’aéroport Ibn Battouta de Tanger

Un contingent de pèlerins s’est envolé, tôt ce jeudi matin, depuis l’aéroport international de Tanger Ibn Battouta vers les lieux saints, à bord de trois vols directs. Les halls et esplanades de l’aéroport ont vibré toute la nuit d’une atmosphère exceptionnelle, empreinte de ferveur et de spiritualité. Familles et proches, venus de Tanger mais aussi d’Asilah, Tétouan, Larache, Ksar El Kebir, Al Hoceïma et M’diq-Fnideq, ont accompagné les voyageurs dans ce moment solennel.

Le départ s’est déroulé dans une organisation exemplaire, assurée par l’Office national des aéroports. Grâce à une coordination minutieuse, la circulation des pèlerins s’est faite avec fluidité, sans encombre ni retard. Des pèlerins interrogés par Le360 ont exprimé leur gratitude pour la qualité de l’accueil et la simplicité des démarches administratives, depuis l’enregistrement jusqu’à l’embarquement, dans une ambiance sereine et ordonnée.

Une pèlerine a témoigné avec émotion: «Nous sommes très reconnaissants envers Dieu pour cette opportunité qu’Il nous a accordée de nous rendre sur les Lieux Saints. L’organisation est tout simplement exceptionnelle et nous nous sentons véritablement bénis.»

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Mohammed El Houari, Marocain résidant au Canada, a partagé sa satisfaction: «Je m’apprête à accomplir le Hajj avec ma mère et mon épouse. Tout se passe très bien, l’organisation est parfaitement fluide. Il n’y a aucune complication, tout se déroule sur des chapeaux de roue.»

Aziz, pèlerin originaire de Tanger, a exprimé la même sérénité: «Je m’apprête à accomplir le pèlerinage du Hajj avec ma famille. Tout se déroule de manière remarquablement fluide.»

Cette opération s’inscrit dans le cadre des préparatifs annuels de l’aéroport de Tanger, qui mobilise chaque année ses équipes pour garantir des conditions optimales aux vols dédiés à la Omra et au Hajj.