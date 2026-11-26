C’est désormais acté pour le semestre qui s’ouvre le lundi 1er février 2027 dans les établissements publics. Le mémoire de licence, ou projet de fin d’études (PFE), ne figure plus dans le cursus ordinaire, notamment en droit, en économie, en gestion, en lettres et en sciences humaines. Sa suppression s’inscrit dans la réforme pédagogique lancée à partir de l’année universitaire 2023-2024, dans le cadre du PACTE ESRI 2030.

Le mémoire de licence était un travail de recherche d’une soixantaine de pages, réalisé au sixième semestre. L’étudiant y explorait une question précise de sa discipline, sous la direction d’un enseignant, avant de le soutenir devant un jury de deux ou trois professeurs qui lui attribuait une note. C’était, avant tout, une initiation à la démarche scientifique. Le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique avait explicitement envisagé sa suppression dans son avis du 4 juillet 2023 sur la réforme du cycle de la licence.

Le texte en vigueur est l’arrêté ministériel n° 1890-25 du 25 juillet 2025, qui approuve le Cahier des normes pédagogiques nationales (CNPN) du cycle de la licence. Il a été publié au Bulletin officiel en arabe le 14 août 2025, puis dans l’édition française, n° 7488 du 5 mars 2026. Le mémoire et sa soutenance ne sont donc plus une condition nationale d’obtention de la licence ordinaire.

Par quoi le mémoire est-il remplacé?

Par rien qui lui ressemble. Aucun travail de recherche ne prend sa place à l’échelle nationale. Les enseignements ont été réorganisés en modules disciplinaires, linguistiques et transversaux: 42 modules sur six semestres, pour un total de 180 crédits.

La porte n’est pas fermée pour autant. La norme MD1 du nouveau cahier autorise toujours stages, travaux de terrain et autres activités pratiques, s’ils figurent dans le descriptif de la filière. Une faculté qui le souhaite peut donc maintenir un travail d’initiation à la recherche. Elle n’y est simplement plus obligée.

Pourquoi cette suppression?

L’Intelligence artificielle figure en bonne place dans les justifications du ministère. Le 13 octobre 2025, devant la Chambre des représentants, le ministre Azzedine El Midaoui a cité le recours à ChatGPT parmi les raisons de la fin des PFE obligatoires en licence. Il a aussi invoqué la fragilité des acquis de certains étudiants et le manque d’encadrants. L’IA n’a donc pas créé le problème: elle est venue s’ajouter à des difficultés pédagogiques et humaines déjà connues.

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Le manque d’encadrement est la plus concrète de ces difficultés. Un mémoire exige des échanges réguliers avec l’enseignant: délimiter le sujet, corriger une hypothèse, écarter une source fragile, revoir un plan, discuter les résultats. Quand ce suivi se réduit à presque rien, le mémoire devient un document que l’on remet en fin de semestre, sans véritable dialogue entre l’étudiant et celui qui le dirige.

Les chiffres du Conseil économique, social et environnemental mesurent cette tension. Dans son rapport annuel 2024, le CESE relève, pour l’année universitaire 2024-2025, un enseignant pour 105 étudiants en moyenne dans les formations à accès ouvert, contre un pour 23 dans les filières à accès régulé. Ces ratios portent sur l’encadrement en général. Pour les mémoires, le nombre de travaux dirigés par chaque professeur pouvait aller de deux à six.

Dès mai 2023, le ministère invoquait les effectifs des établissements à accès ouvert et la difficulté de suivre les projets de près. Il signalait aussi le manque de places de stage pour l’ensemble des étudiants de licence professionnelle.

Reste la faiblesse des acquis évoquée par le ministre. Un étudiant qui maîtrise mal les concepts de sa discipline, la lecture critique ou l’écriture universitaire peut difficilement mener seul un travail long. Supprimer l’exercice allège la fin du cursus. Cela ne dispense pas la formation de construire, semestre après semestre, les compétences qui le rendaient possible. C’est sur ce terrain que la réforme sera jugée.

Les détecteurs ne règlent pas le problème

Les logiciels de détection n’offrent qu’une réponse imparfaite. Un outil de comparaison retrouve des passages déjà publiés. Un détecteur d’IA, lui, tente de deviner l’origine d’un texte à partir d’indices, avec une large marge d’erreur, surtout quand le document mêle rédaction humaine, reformulation automatique et corrections successives. Dans un guide publié en mai 2026, l’agence australienne de la qualité de l’enseignement supérieur, TEQSA, rappelle qu’un score de détection ne peut pas, à lui seul, servir de preuve contre un étudiant.

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Ces outils posent aussi un problème d’équité. Une étude de chercheurs de Stanford publiée en 2023 a montré que plusieurs détecteurs classaient à tort comme artificiels des textes rédigés en anglais par des personnes dont ce n’était pas la langue maternelle. De quoi inciter à la prudence dans une université où beaucoup étudient et écrivent dans une deuxième, voire une troisième langue.

Confier l’essentiel du contrôle à un logiciel créerait donc une nouvelle fragilité: un texte frauduleux pourrait passer, et un étudiant honnête être soupçonné à tort.

D’autres universités ont fait un autre choix: garder le travail personnel, mais en changer l’évaluation, avec une soutenance orale plus exigeante, des étapes rédigées en présence de l’enseignant ou un carnet de recherche suivi tout au long du semestre. Le Maroc a préféré supprimer l’exercice. Ce choix règle la question de la fraude. Il laisse entière celle de savoir où, désormais, l’étudiant de licence apprendra à chercher.