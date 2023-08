Feux de forêt: risque «moyen» à «extrême» mardi et mercredi dans plusieurs provinces du Maroc

Après analyse des données relatives notamment aux types de forêts et leurs niveaux de combustibilité et d’inflammabilité, ainsi qu’aux paramètres topo-climatiques, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a repéré un risque extrême (niveau Rouge) dans les provinces de Tanger-Assilah, Chefchaouen, Taza, Sefrou, Ifrane, Khenifra, Oujda-Angad et Taroudant.

L’Agence a également signalé dans son bulletin journalier un risque élevé (niveau Orange) dans les provinces de Fahs-Anjra, Tétouan, Larache, Taounat, Al Hoceima, Béni Mellal, Azilal, Tiznit, Al Haouz et Agadir-Ida Ou Tanane. Enfin, le risque est moyen (niveau Jaune) dans les provinces de Ouezzane, Berkane et Essaouira.

L’ANEF invite ainsi les riverains des forêts, les estivants et visiteurs, ainsi que les personnes travaillant en milieu forestier à faire preuve de vigilance et à prendre les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêt. L’Agence les incite aussi à alerter rapidement les autorités locales en cas d’observation de fumées ou de comportements suspects.

Afin d’anticiper la problématique des incendies de forêt au Maroc, l’ANEF produit, à une fréquence quotidienne et par le biais de modèles scientifiques de prédiction, des cartes qui identifient avec précision les zones à risque sur l’ensemble du territoire national.