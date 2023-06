Feux de forêt: de premiers incendies à Ksar Sghir, les Canadair de sortie

Un incendie s’est déclaré ce vendredi 30 juin 2023 dans la forêt de Dar Al Foual dans la région de Ksar Sghir. Sur place, une dizaine d’éléments de la protection civile s’affairent à éteindre le feu, aidés par des Canadair des Forces armées royales, quatre camion-citernes et des véhicules spécialisés. L’objectif est d’arriver à circonscrire les flammes avant qu’elles n’atteignent la centrale éolienne installée sur les hauteurs de cette forêt de la province de Fahs-Anjra.

Il s’agit du premier feu de forêt de la saison estivale et qui arrive quelques jours après l’alerte rouge qui a été émise par l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF).

Feux de forêts à Ksar El Sghir.

Cette institution, venue remplacer le Haut-commissariat aux eaux et forêts et dirigée par Abderrahim Houmy, avait en effet appelé à la vigilance à cause de la hausse anormale des températures. La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima fait partie des zones où le risque des feux de forêt est accru.

Selon une source de Le360, les autorités et le parquet compétent ont ouvert une enquête afin de connaître les raisons précises de l’incendie de ce vendredi.