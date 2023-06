Canicule: la menace de feux de forêt de plus en plus forte

Avec les chaleurs estivales, les feux de forêts menacent, et le risque est plus important dans certaines régions. C’est d’ailleurs l’Agence nationale des eaux et forêts qui le confirme. Elle vient, en effet, d’annoncer un risque, allant du niveau «moyen» à «extrême», d’incendies de forêts dans plusieurs provinces du Royaume pour la semaine en cours, écrit Al Ahdath Al Maghribia ce jeudi 29 juin.

Ce début de semaine a connu en effet une hausse anormale des températures, ayant dépassé les 47 degrés celsius dans plusieurs régions, ce qui rend ce risque encore plus important.

La nature du couvert végétal et des terrains dans plusieurs zones constitue également un élément de risque, relève le quotidien.

Ainsi, analyse faite des données relatives notamment aux types de forêts et leurs niveaux de combustibilité et inflammabilité et aux paramètres topo-climatiques, l’Agence nationale des eaux et forêts a repéré un risque extrême (de niveau rouge) d’incendies dans les provinces de Tanger-Asilah et Taounate.

L’Agence a également signalé dans son premiers bulletin rendu public cette année un risque élevé (de niveau orange) dans les provinces de Chefchaouen, Larache, Kénitra, Sidi Slimane, Rabat, Khémissat, dans la partie nord du Royaume, mais également à Taza, Sefrou, Ifrane, Khénifra, Beni Mellal, Azilal, Essaouira et Agadir Ida Outanane, au centre du pays, et un risque moyen (de niveau jaune) dans les provinces de Tétouan, Ouezzane, Benslimane, Oujda, Berkane et Taroudant.

En conséquence, l’Agence nationale invite les riverains des forêts et tous les citoyens estivants et visiteurs, ainsi que les personnes travaillant en milieux forestiers à faire preuve de vigilance et à prendre les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêts.

Elle incite, de même, à alerter rapidement les autorités locales en cas d’observation de fumées ou de comportements suspects.

De récente création, l’Agence nationale des eaux et forêts a alloué, rappelle le quotidien, un budget de 200 millions de dirhams au titre de l’année 2023 pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêts.

Ce budget couvre plusieurs actions préventives et opérationnelles, incluant l’entretien des tranchées pare-feu, l’aménagement de points d’eau, l’ouverture et la réhabilitation des pistes forestières.

Figurent également sur la liste des actions à entreprendre la construction et l’entretien des postes vigies, la mobilisation des guetteurs d’incendies et l’achat de véhicules de première intervention.

L’Agence a élaboré un nouveau Plan directeur de gestion intégrée des incendies de forêts pour la période 2023-2033. Ce nouveau plan s’articule autour de plusieurs axes prioritaires et fixe les actions à mettre en œuvre au cours de la prochaine décennie pour prévenir et lutter contre les incendies de forêts.

Pour anticiper la problématique des incendies de forêts au Maroc, l’ANEF produit, d’une manière fréquente, et par le biais de ses modèles scientifiques de prédiction, des cartes qui identifient avec précision les zones à risque sur l’ensemble du territoire national.