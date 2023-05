Nador: l’ANEF sensibilise aux risques des feux de forêts dans le mont de Gourougou

Cette initiative, organisée par la Direction provinciale de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) à Nador, vise à sensibiliser la population vivant à proximité de la forêt et les visiteurs aux risques des feux de forêts, ainsi que son impact négatif sur les écosystèmes et le patrimoine forestier national.

Cet événement a été marqué notamment par l’organisation de séances de sensibilisation et la distribution de dépliants aux visiteurs de cet espace forestier, en plus d’un exercice de simulation d’extinction d’incendie avec la participation des éléments de la protection civile, des services des Eaux et forêts, des forces auxiliaires et de la gendarmerie royale.

A cette occasion, le directeur provincial de l’ANEF, Aziz El-Kannafi a souligné que cette journée de sensibilisation constitue une occasion de rappeler l’importance du domaine forestier et ses rôles socio-économique, environnemental et récréatif, ainsi que pour sensibiliser aux dangers qui menacent la faune et la flore et prévenir les causes et facteurs déclencheurs des incendies.

Ces activités de sensibilisation, poursuit-il, ont été généralisées sur toutes les zones exposées aux risques incendies, notamment à Béni Ansar, Ras El Ma, Ouled Daoud Izkhanine, Kariat Arekmane et EL-Aroui, et ce avec la participation des acteurs de la société civile et de la population locale, entre autres.

Dans une déclaration à la presse, Mohamed El-Khalloufi, chef de service de l’animation et du partenariat à la direction régionale de l’ANEF de l’Oriental, a indiqué que cette journée de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale «Forêts du Maroc 2020-2030» lancée par le Roi en février 2020, qui constitue un tournant important dans la gestion des forêts au Maroc, de même qu’il place le citoyen et son rapport avec les écosystèmes forestiers au centre de ses préoccupations.

Cette journée s’inscrit également dans le cadre d’une série de consultations et de réunions menées par les comités locaux et provinciaux au niveau de toutes les provinces de la région, dans le but d’examiner les mesures de prévention contre les incendies, a-t-il argué.

A noter que la province de Nador regorge de richesses naturelles, particulièrement son vaste couvert forestier qui s’étale sur 72.000 ha, dont le massif de Gourougou, un site de grand intérêt biologique et écologique, et qui se caractérise par sa diversité, allant des forêts et plantations d’arbres aux steppes de l’alfa et des plantes médicinales et aromatiques.

D’une superficie de 5.200 ha, ce massif, situé à 20 km de Nador, compte plus de 70 espèces végétales inflammables, dont une dizaine d’espèces rares, notamment le pin, le camphrier, le thuya, le chêne et le cyprès.

Selon les données de la Direction provinciale de l’ANEF, les superficies brûlées au cours de l’année 2022 relevant de la province de Nador restent les plus élevées au niveau de l’Oriental, avec 21 feux, soient 28 hectares incendiés, en comparaison avec les autres provinces notamment la province de Guercif avec 10 feux et 306 hectares ravagés, suivie de Jerrada et Berkane avec 4 feux chacune (respectivement 118 ha et 1,46 ha), Oujda et Figuig avec 3 feux (respectivement moins de 1 hectare et 2 hectares), et un seul incendie enregistré à Driouch (6 ha) et à Taourirt (moins de 1 hectare).

Durant les cinq premiers mois de 2023, quelque 14 incendies ont été enregistrés dans la circonscription de la Province de Nador, et ayant ravagé environ 27 hectares du domaine forestier, précise-t-on. D’où, un système d’alerte et de vigilance a été mis en place pour surveiller la situation.