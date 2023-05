Lutte contre les incendies: 200 millions de dirhams mobilisés

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) fait savoir, par le biais d’un communiqué, que son Comité directeur chargé de la prévention et de la lutte contre les incendies s’est réuni mardi 9 mai au Centre national de gestion des risques climatiques forestiers. Objectif: faire le point sur les incendies forestiers en 2022 et les enseignements dégagés, puis présenter les moyens et les mesures à adopter durant la saison estivale 2023.

Selon la même source, le Royaume a enregistré, en 2022, 500 incendies qui ont touché 22.762 hectares de forêts. Une part de 37% de cette surperficie est constituée d’arbustes et de formations herbacées et d’alfas.

Quant à la répartition géographique des incendies, l’ANEF précise que la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima vient au premier rang des zones touchées avec 188 départs de feu et une superficie incendiée de 18.704 hectares, suivie par la région de Fès-Meknès avec 99 départs de feu et une superficie touchée de 1.775 hectares. La forte densité du couvert forestier dans ces zones, les conditions climatiques sèches durant la saison estivale et la pression humaines sur les ressources forestières explique cette prédominance.

L’ANEF précise également avoir mobilisé une enveloppe budgétaire de 200 millions de dirhams au titre de l’année de 2023. Un budget qui servira à mettre en place plusieurs moyens préventifs contre les incendies, notamment l’aménagement des points d’eau, l’entretien des tranchées pare-feu, l’ouverture et la réhabilitation des pistes forestières, la construction et la maintenance des postes de vigie, ou encore l’achat de véhicules de première intervention.

Lors de la réunion de mardi, l’ANEF a élaboré un nouveau plan directeur de gestion intégrée des incendies de forêts pour la période 2023-2033. Ce programme s’appuie sur six axes prioritaires et précise les actions à mettre en place au cours de la prochaine décennie pour la lutte contre les incendies de forêt tout en prenant en considération les impacts prévisionnels du changement climatique.

L’ANEF a également élaboré un nouveau système d’information basé sur l’intelligence artificielle et les big data, et ce, afin de réaliser une cartographie des risques d’incendies de forêt et d’enclencher, par conséquent, les alertes d’intervention adéquates.

Ce système offre une plateforme de prédiction quotidienne des incendies de forêt au niveau de la région pilote de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la première du genre dans tout le bassin méditerranéen. Pour ce faire, il partage une cartographie quotidienne des scores de risques d’éclosion avec une résolution très fine, ainsi que des explications du risque afin de fournir des informations précieuses aux équipes de lutte sur le terrain, détaille le communiqué.