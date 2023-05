Tanger: les autorités locales interdisent de cuisiner dans les forêts de la ville

Désormais, les amoureux des pique-niques en forêt à Tanger et dans sa région devront cuisiner chez eux ou manger des plats froids. Et surtout oublier les barbecues et autres petites bouteilles de gaz butane pour préparer leur thé.

Selon Al Akhbar, ce mardi 9 mai, les autorités de Tanger ont décidé d’interdire de cuisiner dans les forêts pour préserver ce qui reste du couvert forestier, victime de plusieurs incendies, généralement d’origine humaine.

Ces directives ont été transmises, ajoute le journal, aux services locaux du Haut-Commissariat aux eaux et forêts, qui devront en assurer l’application dans les forêts proches de la ville et dans les environs de Tanger.

Dans un premier temps, les contrevenants, explique la publication, seront rappelés à l’ordre, mais devront, en cas de récidive, être sanctionnés, selon les dispositions des lois en vigueur.

Al Akhbar rappelle que des incendies ont été déclenchés dans les forêts de Tanger, soit par mégarde, soit de manière intentionnelle par des individus désireux de mettre la main sur le foncier forestier.

De ce fait, il ne reste pratiquement rien de plusieurs forêts comme celles de Hrarech, Chraka, Gzenaya et Rahrah.