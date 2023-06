Les mégafeux de forêt au Canada en chiffres

L'incendie de Donnie Creek, en Colombie-Britannique, au Canada, continue de brûler plus d'un mois après son déclenchement. Il est le plus important incendie que la province ait jamais enregistré.

De l’est à l’ouest, le Canada est en proie à une saison des feux exceptionnelle alors même que le pic de l’été n’est pas encore atteint. Aucune province n’est épargnée, pas même le Québec ou la Nouvelle-Ecosse, peu frappés habituellement. Etat des lieux en chiffres.

Près de 500 incendies actifs. Au total, 490 feux brûlaient mardi au Canada, dont plus de la moitié étaient considérés comme hors de contrôle. En début de saison, début mai, c’est l’Alberta dans l’Ouest qui a concentré toutes les inquiétudes en étant confronté très rapidement à une situation sans précédent.

Puis quelques semaines plus tard, la Nouvelle-Ecosse, province atlantique au climat très doux, et le Québec ont à leur tour été pris dans des mégafeux. C’est aujourd’hui cette dernière province qui est la plus touchée avec 112 feux actifs.

Au total, plus de 100.000 personnes ont été déplacées depuis le début de l’année à cause des feu de forêt. Avec la multiplication des incendies de forêt, qui se trouvent parfois à proximité ou à portée de fumées des habitations, les autorités dans différentes provinces ont demandé aux citoyens de se tenir prêts à une évacuation à tout moment.

Canadian wildfire emissions hit record high as smoke reaches Europehttps://t.co/WCh6JA2PyA — 1630 KCJJ (@KCJJ) June 28, 2023

7,8 millions d’hectares brûlés. La barre des six millions d’hectares brûlés avait été franchie le 19 juin, il y a seulement une semaine. Mardi, celle des huit millions d’hectares était presque atteinte, une superficie équivalente à la totalité de l’Autriche.

Rien qu’au Québec, 1,3 million d’hectares ont été incendiés contre moins de 10.000 en moyenne les dix dernières années. Les surfaces brûlées en 25 jours dépassent déjà la totalité de celles comptabilisées ces 20 dernières années réunies.

Record annuel d’émissions de carbone. Les émissions de carbone provoquées par les feux ont déjà dépassé le record annuel canadien, selon l’observatoire européen Copernicus. Ces 160 mégatonnes de carbone relâchés dans l’atmosphère représentent l’équivalent d’environ 590 millions de tonnes de CO2, soit 88% des émissions annuelles de gaz à effet de serre du Canada en 2021.

À eux seuls, les feux canadiens en 2023 représentent à ce jour plus de 10% des émissions mondiales de carbone liées à des incendies de forêt en 2022 (1.455 mégatonnes).